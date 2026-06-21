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Canicule en Suisse
Les premiers records de chaleur sont tombés

Dimanche, 36,1 °C ont été relevés à Buchs (AG) et 35,4 °C à Delémont (JU). Il s'agit de nouveaux records pour un mois de juin.
Publié: 18:41 heures
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Dernière mise à jour: il y a 11 minutes
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

De nouveaux records de chaleur pour le mois de juin ont été enregistrés dimanche à Buchs (AG) et à Delémont (JU). L'information a été donnée à Keystone-ATS par un porte-parole de l'Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse.

A Delémont (JU), un nouveau record a été atteint dimanche avec 35,4 degrés. Selon MétéoSuisse, le record pour le mois de juin y était jusqu’à présent de 35,0 degrés. A Buchs (AG), le thermomètre a grimpé jusqu'à 36,1 degrés. En juin, le record précédent y était de 35,9 degrés, a indiqué le porte-parole.

Encore plus chaud la semaine prochaine

En raison de l'arrivée de nuages d'orage en fin de journée, aucun autre record de température n'était à prévoir pour dimanche, indique encore MétéoSuisse

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Dans les jours à venir, la chaleur continuera toutefois à faire grimper les températures en Suisse. De nouveaux records pourraient notamment se profiler vers la fin de la semaine prochaine. Cette configuration a poussé les autorités à prolonger l'avis de canicule jusqu'à samedi prochain. 

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