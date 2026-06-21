Dimanche, 36,1 °C ont été relevés à Buchs (AG) et 35,4 °C à Delémont (JU). Il s'agit de nouveaux records pour un mois de juin.

Les premiers records de chaleur sont tombés

Les premiers records de chaleur sont tombés

ATS Agence télégraphique suisse

De nouveaux records de chaleur pour le mois de juin ont été enregistrés dimanche à Buchs (AG) et à Delémont (JU). L'information a été donnée à Keystone-ATS par un porte-parole de l'Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse.

A Delémont (JU), un nouveau record a été atteint dimanche avec 35,4 degrés. Selon MétéoSuisse, le record pour le mois de juin y était jusqu’à présent de 35,0 degrés. A Buchs (AG), le thermomètre a grimpé jusqu'à 36,1 degrés. En juin, le record précédent y était de 35,9 degrés, a indiqué le porte-parole.

Encore plus chaud la semaine prochaine

En raison de l'arrivée de nuages d'orage en fin de journée, aucun autre record de température n'était à prévoir pour dimanche, indique encore MétéoSuisse

Dans les jours à venir, la chaleur continuera toutefois à faire grimper les températures en Suisse. De nouveaux records pourraient notamment se profiler vers la fin de la semaine prochaine. Cette configuration a poussé les autorités à prolonger l'avis de canicule jusqu'à samedi prochain.