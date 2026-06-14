ATS Agence télégraphique suisse
Coire devient la première ville de taille moyenne à interdire les feux d'artifice bruyants sur son territoire. Ses citoyens ont plébiscité dimanche une modification de la loi communale sur la police.
Les votants du chef-lieu grison, qui compte près de 42'000 habitants, ont adopté le texte à 82%. Le taux de participation au scrutin a atteint 55,4%.
Volcans et feux de bengale
Désormais, seuls les volcans et feux de bengale seront autorisés à Coire pour les privés. Pour allumer des feux d'artifice bruyants lors d'événements publics, la ville n'accordera d'autorisation que sous conditions. Aucune exception n'est, en revanche, prévue pour les particuliers.
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