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70% d'autosuffisance
Le comité de l'initiative sur l'alimentation lance sa campagne

Le comité de l'initiative «Pour une alimentation sûre» veut réformer l'agriculture suisse. Objectif: 70% d'autosuffisance alimentaire en dix ans. Une votation est prévue le 27 septembre, malgré l'opposition des autorités.
Publié: 10:07 heures
Le comité citoyen derrière l'initiative sur l'alimentation a lancé jeudi sa campagne fédérale.
Photo: schame87 - stock.adobe.com
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ATS Agence télégraphique suisse

Sécurité alimentaire et garantie d'une eau potable propre: le comité de l'initiative sur l'alimentation demande des changements dans la politique agricole suisse. Il a lancé jeudi sa campagne en vue de la votation du 27 septembre.

L'initiative populaire «Pour une alimentation sûre», déposée par un comité citoyen, demande d'encourager la production et la consommation de denrées alimentaires végétales plutôt qu'animales. Elle veut aussi augmenter le degré d'autosuffisance de la Suisse, pour le faire passer de 46% à au moins 70%. Ces exigences doivent être atteintes dans un délai de dix ans.

Dans leur invitation de lancement de campagne, les initiants estiment que leur texte permettrait à la Suisse d'être préparée en cas de crise mondiale qui entraînerait un arrêt des importations et des pénuries. Ils critiquent la politique agricole actuelle, qui permet l'utilisation de pesticides et une surproduction de lait et de viande. Le Conseil fédéral et le Parlement rejettent le texte. Ils jugent les demandes irréalistes.

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