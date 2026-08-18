Christina Bachmann-Roth quitte la présidence des Femmes du Centre Suisse après cinq ans. Beatrice Borio reprend le poste à titre intérimaire, en attendant l'élection d'une nouvelle dirigeante.

Beatrice Borio prend la présidence des Femmes du Centre

Beatrice Borio prend la présidence des Femmes du Centre

ATS Agence télégraphique suisse

Christina Bachmann-Roth a annoncé son départ de la présidence des Femmes du Centre Suisse, après cinq ans à ce poste. Beatrice Borio lui succède à titre intérimaire en attendant l'élection de la successeuse. Le moment est venu de laisser la place pour du neuf, écrit Mme Bachmann-Roth (43 ans) dans un communiqué du parti mardi. Ce dernier informera «en temps voulu» de la succession.

Sous le mandat de Christina Bachmann-Roth, en place depuis octobre 2021, le nombre des membres de l'entité féminine du Centre a augmenté d'un quart. Plusieurs sections cantonales ont vu le jour, et la présidence a été rajeunie, relève le parti.

Femme d'affaires et mère de quatre enfants, Mme Bachmann-Roth exerce en outre la vice-présidence de la ville de Lenzbourg (AG) et siège dans trois conseils d'administration.