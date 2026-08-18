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Christina Bachmann-Roth s'en va
Beatrice Borio prend la présidence des Femmes du Centre

Christina Bachmann-Roth quitte la présidence des Femmes du Centre Suisse après cinq ans. Beatrice Borio reprend le poste à titre intérimaire, en attendant l'élection d'une nouvelle dirigeante.
Publié: 12:43 heures
Beatrice Borio est une femme d'affaires, mère de quatre enfants.
Photo: femmes.le-centre.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Christina Bachmann-Roth a annoncé son départ de la présidence des Femmes du Centre Suisse, après cinq ans à ce poste. Beatrice Borio lui succède à titre intérimaire en attendant l'élection de la successeuse. Le moment est venu de laisser la place pour du neuf, écrit Mme Bachmann-Roth (43 ans) dans un communiqué du parti mardi. Ce dernier informera «en temps voulu» de la succession.

Sous le mandat de Christina Bachmann-Roth, en place depuis octobre 2021, le nombre des membres de l'entité féminine du Centre a augmenté d'un quart. Plusieurs sections cantonales ont vu le jour, et la présidence a été rajeunie, relève le parti.

Femme d'affaires et mère de quatre enfants, Mme Bachmann-Roth exerce en outre la vice-présidence de la ville de Lenzbourg (AG) et siège dans trois conseils d'administration.

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