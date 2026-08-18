Beatrice Borio prend la présidence des Femmes du Centre

Christina Bachmann-Roth a annoncé son départ de la présidence des Femmes du Centre Suisse, après cinq ans à ce poste. Beatrice Borio lui succède à titre intérimaire en attendant l'élection de la successeuse. Le moment est venu de laisser la place pour du neuf, écrit Mme Bachmann-Roth (43 ans) dans un communiqué du parti mardi. Ce dernier informera «en temps voulu» de la succession.
Sous le mandat de Christina Bachmann-Roth, en place depuis octobre 2021, le nombre des membres de l'entité féminine du Centre a augmenté d'un quart. Plusieurs sections cantonales ont vu le jour, et la présidence a été rajeunie, relève le parti.
Femme d'affaires et mère de quatre enfants, Mme Bachmann-Roth exerce en outre la vice-présidence de la ville de Lenzbourg (AG) et siège dans trois conseils d'administration.