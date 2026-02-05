Le chômage enregistre un nombre record de banquiers

En Suisse, 4,4% des employés du secteur bancaire sont au chômage, taux nettement supérieur à la moyenne nationale. Zurich est particulièrement touchée, où le chômage dans le secteur bancaire a augmenté de 23,8% depuis 2025.

Le banquier avait pressenti le désastre. Pendant une décennie, cet homme de 58 ans avait travaillé dans le marketing au Credit Suisse, mais après le rachat par UBS, son poste a été supprimé. Son conseiller en outplacement, payé par son employeur, lui a donné peu d'espoir: «Au-delà de 55 ans, vos chances sont minimes.» Il a fini par accepter une indemnité de départ de 300'000 francs et il a quitté son poste.

UBS investit des centaines de millions de francs pour garantir à ses employés des départs équitables, notamment par le biais d'indemnités de départ ou de départs anticipés à la retraite. Cependant, certains se retrouvent au chômage après un licenciement, comme en témoignent les statistiques nationales. En Suisse, 4160 banquiers sont actuellement inscrits comme demandeurs d’emploi, soit 4,4% de l’ensemble des employés du secteur bancaire, un taux supérieur à la moyenne suisse actuelle de 3,1%. Le nombre de personnes se retrouvant dans les Offices Régionaux de Placement (ORP) est en constante augmentation. Dans le canton de Zurich, où 1368 personnes étaient inscrites comme demandeurs d’emploi à la fin de l’année, la hausse par rapport à l’année précédente atteint 23,8%. Cette tendance devrait se poursuivre jusqu’en 2027, date à laquelle le rachat de Credit Suisse par UBS sera pleinement intégré.

Les coûts plutôt que le talent

L'incertitude gagne du terrain dans le secteur bancaire et les marges se réduisent dans un contexte de taux d'intérêt bas. L'automatisation et l'IA remplacent certaines fonctions et les offres d'emploi disparaissent. Les directeurs financiers, dont l'objectif principal est de réduire les coûts, sont aux commandes, même chez UBS. En 2023, Sergio Ermotti annonçait que la banque économiserait 13 milliards de francs suisses, dont la moitié grâce à des réductions d'effectifs; trois mille personnes devaient être licenciées rien qu'en Suisse. Or, cet objectif est loin d'être atteint; à ce jour, seulement la moitié a été réalisée.

Parallèlement, un autre effort de réduction des coûts, largement passé inaperçu, est en cours: des réductions d’effectifs sont observées presque partout, car elles représentent environ 70% des dépenses. Selon une étude, sept banques sont en pleine restructuration, ce qui entraînera la suppression de centaines d’emplois, y compris des établissements de renom comme Bär et Vontobel, ainsi que des banques cantonales. Ces suppressions de postes ne font pas l’objet d’une large publicité. Vontobel parle de «licenciements isolés», affirmant qu’une part importante des réductions sera absorbée par les départs naturels.

UBS, moteur de la réduction

Le principal facteur à l'origine des suppressions d'emplois dans les prochains mois sera UBS. La finalisation de la migration des clients de CS vers les plateformes UBS en février déclenchera une nouvelle vague de licenciements. Tous les niveaux hiérarchiques seront concernés. Les personnes qui perdront leur emploi et qui n'exercent pas dans des secteurs en forte demande devront se préparer à une recherche d'emploi de plusieurs mois, exigeante et complexe: rédaction de nombreuses candidatures, tests de personnalité et élaboration d'études de cas.

S'ils décrochent un emploi dans une banque privée ou régionale, ils doivent s'attendre à une baisse de salaire de 20 à 30%. Pour les anciens employés d'UBS, la transition est difficile, car cette grande banque est considérée comme une référence, offrant des avantages tels que le congé paternité, six semaines de congés payés, une formation en intelligence artificielle, la possibilité d'acheter des jours de congé supplémentaires, une excellente retraite et des aides à la garde d'enfants. Le changement est douloureux. «C'est comme passer d'une berline de luxe à une voiture de gamme moyenne», témoigne un employé concerné.

Mais il y a aussi d'autres personnes à qui l'on déroule le tapis. «Ceux qui se financent eux-mêmes n'ont que peu ou pas de problèmes pour trouver un emploi», sait Regula Mäder, directrice de la société de conseil en ressources humaines Mäder & Partner. Ce sont ceux qui s'occupent d'un gros portefeuille de clients, dans le private banking, le wealth management, l'asset management, et qui peuvent en outre justifier d'un track record positif. Leur embauche est toutefois liée à des indicateurs clés de performance (KPI) qu'il s'agit de dépasser, par exemple en termes de croissance de l'argent frais ou de marge. Celui qui ne parvient pas à atteindre sa vitesse de croisière en deux ou trois ans est renvoyé la troisième année.

Les cadres supérieurs concernés

Ce ne sont pas seulement les employés des services administratifs des banques qui sont touchés; les cadres supérieurs le sont également. Les directeurs et directeurs généraux ont peut-être pu s’en sortir un temps grâce à leurs relations, mais c’est terminé. L'augmentation du nombre de cadres au chômage à l'ORP du canton de Zurich est considérable: 28,7% de plus que l'année précédente. Beaucoup d'entre eux devraient provenir du secteur bancaire, leur nombre va également augmenter en 2026, prévoient les conseillers en personnel. Ils sont les premiers à accepter une forte baisse de salaire, car beaucoup bénéficiaient de rémunérations globales très avantageuses, allant de 300'000 à 600'000 francs suisses. Un niveau de générosité qu’aucune banque n’est disposée à maintenir aujourd’hui sans apporter de réelle valeur ajoutée.

Les banquiers suisses ne sont pas les seuls à rechercher un emploi, des étrangers cherchent également à s'implanter dans le pays. Le directeur d'une société de gestion d'actifs zurichoise explique avoir reçu un nombre croissant de candidatures d'Europe de l'Est ces derniers mois. Certains candidats sont très qualifiés, forts de leurs diplômes en économie, MBA, leur expérience en conseil et leur maîtrise de l'allemand. «Ils demandent souvent des salaires 30% inférieurs à la moyenne suisse», précise-t-il. Leur objectif est souvent de trouver un emploi en Suisse, sur un marché du travail attractif.

Cette forte demande ravit les employeurs, qui peuvent ainsi choisir parmi une multitude de candidatures de haut niveau. Lombard Odier le reconnaît: «Nous recevons actuellement de nombreuses candidatures pour les postes à pourvoir, provenant de diverses institutions.» Par ailleurs, ils reçoivent des candidatures spontanées et un nombre croissant de demandes de contact via les réseaux sociaux professionnels tels que LinkedIn. La charge de travail des recruteurs est immense. Six entretiens individuels avec les candidats présélectionnés sont désormais monnaie courante et même jusqu'à dix pour les postes clés. Au-delà des qualifications professionnelles, préserver la culture d’entreprise est également crucial, un enseignement tiré de la fusion entre un Credit Suisse axé sur la gestion des risques, et UBS, axé sur les processus..

150 candidatures par poste

Pour beaucoup, la recherche d'emploi devient un parcours du combattant épuisant. 150 candidatures pour un poste vacant sont aujourd'hui la norme, parfois plus de deux cents. L'effort est immense, tant pour les employeurs que pour les employés. «La recherche est devenue très coûteuse», confirme Regula Mäder, presque un travail à plein temps. Cela comprend le développement des réseaux, la préparation aux tests de personnalité et l'analyse du profil Linkedin.

La Banque cantonale de Zurich (ZKB), qui propose actuellement soixante postes, est très prisée des candidats. «Les gens font la queue», confie un chasseur de têtes. Les candidatures sont ouvertes pour des postes en planification de la liquidité réglementaire, en gestion de patrimoine et en financement de projets. La charge de travail minimale est de 80%, mais de nombreux postes exigent un engagement à 100%. La banque précise: «Nous recevons un grand nombre de candidatures pour les postes annoncés et nous parvenons à recruter des candidats hautement qualifiés.»

Les employeurs ont de nouveau la main

L'un d'eux se retrouve alors dans une situation de «speed dating». La situation sur le marché du travail a radicalement changé; aujourd'hui, ce sont les employeurs qui donnent le ton. Si vous voulez quelque chose, il faut être à la hauteur. Le chômage dans le secteur bancaire a doublé depuis 2021, mais il n'atteint pas des niveaux historiques. Il était plus élevé en 2020, année où Credit Suisse, en difficulté, a licencié des milliers de salariés en Suisse. La situation était plus dramatique encore en 1998, lors de la fusion de l'Union de Banques Suisses et de la Société de Banque Suisse pour former UBS. A cette époque, 7000 emplois ont été supprimés en Suisse, dont 3500 chez Credit Suisse. La raison: la prolifération des distributeurs automatiques de billets (bancomats), qui a entraîné la disparition d'innombrables agences bancaires. Le marché du travail avait alors rapidement absorbé les demandeurs d'emploi, car Raiffeisen et les banques cantonales recrutaient activement. Aujourd'hui, la situation est différente: le secteur financier est en contraction. Le principal facteur de suppression d'emplois n'est plus le bancomat, mais plutôt l'intelligence artificielle, particulièrement présente chez UBS, notamment dans les processus de contrôle et de reporting, la recherche et la conformité.

Les jeunes n'ont guère de quoi rire face à ces bouleversements. Les nouveaux arrivants sur le marché du travail sont impuissants face à la concurrence féroce qui règne entre les professionnels confirmés. Si les banques restent très prisées des diplômés en administration des affaires ou en ingénierie informatique, la concurrence y est intense. Lombard Odier témoigne: «Nous constatons un nombre particulièrement élevé de demandes pour des postes de débutant et des stages, notamment à notre siège de Genève.» Or, l'offre d'emplois se raréfie dans toute la Suisse. C'est pourquoi les jeunes rencontrent des difficultés, explique Regula Mäder. Ce décalage exerce une pression à la baisse sur les salaires d'embauche. «Les salaires à l'embauche sont déterminés par l'offre et la demande», affirme Timon Forrer, directeur de Kienbaum. Ce phénomène est particulièrement visible dans les professions académiques, notamment en raison de l'intelligence artificielle.

Paradoxalement, UBS, qui optimise ses opérations, fait figure de pilier dans la tempête: elle continue de proposer plus de deux mille emplois de débutant, comme auparavant. A l'inverse, plusieurs centaines de postes ont été supprimés chez Credit Suisse. Le fait que d'autres banques réduisent également leurs effectifs est très préoccupant. Ce démarrage difficile dans la vie professionnelle se reflète dans les chiffres du chômage dans le canton de Zurich. Ces derniers augmentent fortement depuis des mois, notamment chez les diplômés universitaires – avec une hausse de 47 % par rapport à l'année précédente. Même chez les diplômés en administration des affaires et en informatique, le chômage progresse – de 18 % et 30 % respectivement.

Pourtant, il semble que tout le monde n'ait pas remarqué que le climat est bien plus tendu aujourd'hui. «Malgré l'évolution du marché du travail, les exigences des candidats restent très élevées», affirme Forrer, expert chez Kienbaum. Mais ce sentiment de droit acquis va changer, car, que ce soit dans le monde de la finance ou dans l'industrie, une chose est sûre: la performance. Et elle est récompensée par une rémunération individuelle.