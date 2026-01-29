DE
Après deux ans de lancement
Le salaire minimum genevois tire les moins bien lotis vers le haut

Le salaire minimum dans le Canton de Genève a un effet «positif» et «substantiel» pour les employés les moins bien lotis. Deux ans après son lancement en 2020, la part des rémunérations qui lui étaient inférieures était passée de 7,4% à 4%.
L'étude mandatée par le Département de l'économie et de l'emploi (DEE) dirigé par la conseillère d'Etat genevoise Delphine Bachmann montre que la part des rémunérations inférieure au salaire minimum s'est presque réduite de moitié deux ans après le début de celui-ci (archives).
ATS Agence télégraphique suisse

Le salaire minimum dans le canton de Genève a eu un effet jugé «positif» et «substantiel» pour les employés les moins bien rémunérés, selon une étude publiée jeudi. Deux ans après son introduction en 2020, la part des salaires inférieurs au minimum légal est passée de 7,4% à 4%.

Ce rapport est le quatrième et le dernier d'une étude mandatée par le Département de l'économie et de l'emploi (DEE) à la Haute école de gestion (HEG SO Genève) et de l'Université de Genève. Il confirme que les femmes sont gagnantes, la part des rétributions inférieures au salaire minimum dans le secteur privé diminuant de 10,7 à 5,3%.

Mais les hommes ne sont pas en reste. Le chiffre pour eux est passé de 5 à 3%. L'écart moyen de salaire par rapport au minimum légal s'est quant à lui largement réduit de 14 à 6,9%. Le rapport permet aussi de revenir sur les précédentes conclusions. Les jeunes hommes sans formation ont été pénalisés. Le salaire minimum n'a pas eu d'effet significatif sur le chômage. Et les conséquences sont différentes en fonction des branches analysées.

