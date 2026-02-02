L'acquisition de Credit Suisse par UBS entre dans sa phase finale. Des milliers d'emplois sont supprimés et les anciens employés de Credit Suisse sont les plus touchés.

Christian Kolbe

Près de trois ans se sont écoulés depuis la fin embarrassante de Credit Suisse. L'intégration de la banque, entachée par les scandales, est toujours au cœur des préoccupations d'UBS, mais le processus touche à sa fin. D'ici la fin du mois de mars, la plupart des clients suisses devraient avoir été transférés vers les systèmes d'UBS, une étape importante pour la banque.

Cela signifie que les anciens systèmes de Credit Suisse seront mis hors service, et par conséquent, les équipes informatiques qui les gèrent deviendront obsolètes. Toute personne n'ayant pas encore postulé à un autre poste au sein d'UBS recevra probablement sa lettre de licenciement. Selon le «SonntagsZeitung», les listes des personnes concernées par les licenciements déjà annoncés chez UBS ont été établies.

Un taux de chômage élevé dans le secteur

Cependant, les banques n'envoient pas de lettres bleues, mais des lettres de RIF (Réduction d'effectifs), qui notifient la cessation d'activité avec un dispositif de protection sociale. Ce dispositif est nettement plus avantageux que dans d'autres secteurs. Mais une fois l'emploi du banquier supprimé et le dispositif de protection sociale arrivé à échéance, le marché du travail peut s'avérer difficile. En effet, le taux de chômage dans le secteur financier est sensiblement supérieur à la moyenne suisse.

Les personnes les plus touchées par les suppressions d'emplois à venir seront les anciens employés de Credit Suisse et ceux chargés de l'intégration de Credit Suisse après son rachat par UBS. Outre les spécialistes informatiques, les responsables de la conduite du changement et tous les postes opérationnels qui avaient été pourvus à double par mesure de sécurité pendant la phase d'intégration seront également concernés

Le PDG du groupe, Sergio Ermotti, avait déjà annoncé peu après le rachat qu'environ 3'000 emplois seraient supprimés en Suisse d'ici fin 2026 dans le cadre du processus d'intégration. Ce chiffre est toujours d'actualité. Selon le «SonntagsZeitung», UBS n'a pas communiqué le nombre total de suppressions de postes, y compris les départs naturels, ni le nombre de licenciements à l'échelle mondiale.