Son cousin raconte le drame
Prisonnier du bus en feu à Chiètres, Faton Berisha a survécu

Selon les premières constatations, un homme s'est aspergé d'essence et a mis le feu à un bus à Chiètres (FR). Faton Berisha était dans l'incendie et a tout raconté à son cousin Arbi Berisha. Ce dernier se confie à Blick.
Publié: 19:08 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 21 minutes
1/3
Faton Berisha se trouvait dans le bus incendié à Chiètres. Il a tout raconté à son cousin Arbi Berisha (photo).
Photo: Ralph Donghi
RMS_Portrait_AUTOR_940.JPG
RMS_Portrait_AUTOR_1062.JPG
Ralph Donghi et Qendresa Llugiqi

Selon les premières conclusions, un homme aurait «allumé un incendie volontairement» mardi soir à Chiètres (FR) dans un car postal aux heures de pointe. Dans une vidéo de l’incident, on entend des cris alors que le bus est en flammes et que plusieurs passagers fuient.

On y aperçoit également Faton Berisha, encore sous le choc. Il explique: «Un homme s'est enflammé à l'intérieur. Il a vidé de l'essence et s'est mis le feu.» Le bilan est tragique: six morts et cinq blessés, parmi lesquels se trouve Faton Berisha, qui a été hospitalisé après l’incendie. Mercredi, Blick a pu s’entretenir avec son cousin Arbi Berisha.

Mains brûlées

Selon Arbi Berisha, son cousin l’a appelé mardi vers 18h30 pour lui annoncer que le bus était en feu et qu’il devait venir le rejoindre d’urgence à la Migros. Arbi Berisha se précipite alors sur les lieux. «J'ai vu la fumée depuis ma maison», explique-t-il. 

Dans un premier temps, il ne parvient pas à trouver son cousin, jusqu'à ce que finalement, il l'aperçoive dans un restaurant. «Il sortait des toilettes, il a dû passer ses mains sous l'eau froide.» Faton Berisha présente plusieurs blessures, surtout aux mains, au nez et aux jambes, explique son cousin. Si son état physique est stable, il est traumatisé par l'événement.

Un homme s'est aspergé d'essence

Faton Berisha, serait monté dans le bus à Gempenach (FR), à peu près au centre du véhicule. Il aurait vu un couple entrer à Ried (FR). Peu après, un homme âgé aurait aspergé d’essence son propre corps et allumé un briquet – une thèse désormais privilégiée par la police. «Mon cousin ne le connaissait pas», précise Arbi Berisha. La scène a été extrêmement rapide, le bus s'est arrêté après quelques secondes. Faton Berisha a essayé de fuir, mais les portes seraient selon lui restées bloquées.

«C'est à ce moment-là qu'il s'est brûlé les mains et les jambes», raconte l'homme. Il ajoute que le visage de son cousin était «tout noir à cause de la fumée». Une vidéo témoigne de son état. Si Faton Berisha est heureusement sain et sauf, il a tout de même été admis aux soins intensifs de l’hôpital de l'Ile à Berne. 

Arbi Berisha a également mentionné une femme gravement blessée, qui aurait été transportée par la Rega à l'hôpital de Zurich. «Elle n’a probablement pas réussi à sortir à temps. Son partenaire, assis dehors, pleurait pour elle.»

Une hotline a été mise en place pour les victimes du drame: 0800 261 700. Les témoins de l'incident sont invités à contacter la police fribourgeoise.

