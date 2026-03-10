Place aux questions

Un journaliste demande pourquoi les personnes ne sont pas sorties du bus. La police n'est pas en mesure d'en dire plus à cet instant.

Concernant l'utilisation des vidéos du car dans l'enquête, la récolte d'informations est en cours et les vidéos sont en train d'être exploitées.

L'homme est-il connu des autorités? «C'est une personne qui, semble-t-il, était quelqu'un de marginal et perturbé.» Il était plutôt connu du monde médical que des forces de l'ordre, mais ces informations restent à confirmer.