Ce que l'on sait sur l'incendie du car postal à Chiètres (FR):
- Au moins six personnes sont décédées et cinq autres ont été blessées dans l'incendie d'un car postal dans la commune fribourgeoise de Chiètres (Kerzers). Les blessés ont été hospitalisés, une personne se trouve dans un état grave.
- Selon la police cantonale fribourgeoise, les premiers éléments de l'enquête privilégient «un acte volontaire sans motivation idéologique».
- L'auteur des faits serait monté dans le bus à Guin (Düdigen) vers 17h45 et s'est «immolé par le feu» vers 18h25 à Chiètres. Il serait «vraisemblablement décédé», selon la police.
La conférence de presse prend fin
Les intervenants se mettent à disposition de la presse pour des interviews.
Les victimes potentielles sont nées entre 1961 et 2009
Le suspect, lui, aurait «une soixantaine d'années».
Place aux questions
Un journaliste demande pourquoi les personnes ne sont pas sorties du bus. La police n'est pas en mesure d'en dire plus à cet instant.
Concernant l'utilisation des vidéos du car dans l'enquête, la récolte d'informations est en cours et les vidéos sont en train d'être exploitées.
L'homme est-il connu des autorités? «C'est une personne qui, semble-t-il, était quelqu'un de marginal et perturbé.» Il était plutôt connu du monde médical que des forces de l'ordre, mais ces informations restent à confirmer.
Les médias interpellés par Philippe Demierre
«Beaucoup de fausses informations circulent et ont déjà circulé», souligne Philippe Demierre. Les médias sont appelés à la retenue pour le bien des proches et des familles des victimes. Le président du Conseil d'Etat termine la prise de parole des intervenants en partageant une nouvelle fois ses condoléances et son soutien.
Philippe Demierre, sur les victimes
Le président du Conseil d'Etat évoque la prise en charge psychologique des victimes, des témoins et de la population. «Une telle situation provoque des conséquences psychiques conséquentes, et durables.» Les spécialistes du Care Team sont engagés, ils et elles bénéficieront également de soutien. Les témoins et les secouristes bénévoles peuvent se rendre à la Seeland Halle pour obtenir du soutien.
Moment de recueillement à 16h45 à Chiètres
Toutes les personnes souhaitant faire part de leur soutien sont cordialement invitées.
Le procureur général du Canton de Fribourg partage l'état de l'enquête
Une instruction pénale ouverte pour homicide, incendie intentionnel et mise en danger de la vie d'autrui. Le procureur relance l'appel à témoin. Les corps ont été acheminés pour identification au Centre romand.
«Les auditions d'un témoin ont rapporté qu'un homme est monté dans le bus avec des sacs dans les mains. A un moment donné, il s'est aspergé d'un produit inflammable et il a mis le feu. A l'heure actuelle, il apparait qu'il ferait partie des personnes décédées.» S'agissant des mobiles, il n'y a actuellement aucun élément qui permet de parler de terrorisme.
Il s'agissait d'un Suisse domicilié dans le canton de Berne. Une «personne marginale, dont la famille avait annoncé la disparition».
Éléments de l'enquête
«Je sais à quel point le temps peut sembler long pour confirmer l'identification des personnes décédées», souligne Philippe Allain. Les familles et les proches seront les premières informées, les autorités et les médias ensuite. Une cellule d'enquête a été montée.
Le déroulement des faits
Les 6 personnes défuntes et les 5 blessées, viennent de Fribourg, de Berne, et de Neuchâtel. Philippe Allain, chef de la police, détaille le déroulement des faits. A 18h15, la police reçoit les premiers appels. A 18h49, l'information d'un premier décès. A 19h18, la police déplore 5 décès.
Romain Collaud, ministre de la Sécurité
Le conseiller d'Etat transmet «ses condoléances et ses sympathies à toutes les personnes touchées par cette tragédie». Il salue la qualité de l'engagement, la rapidité de leur intervention et la parfaite coordination des secours et des forces de l'ordre. Le Ministère public et la police seront chargé d'établir les faits.