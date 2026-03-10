DE
Au moins six morts à Chiètres (FR)
Un homme «marginal et perturbé» se serait immolé par le feu

Un car postal s'est embrasé à Chiètres, dans le canton de Fribourg, faisant au moins six morts et cinq blessés. La piste d'une «acte volontaire» est privilégiée.
Publié: 10.03.2026 à 21:00 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 12 minutes
1/3
La police suspecte un acte délibéré.
Photo: dr
Blick_Leo_Michoud.png
LEO_FACE (1).png
SOLENE_FACE (1).png
Léo Michoud, Leo Vonlanthen et Solène Monney

Ce que l'on sait sur l'incendie du car postal à Chiètres (FR):

  • Au moins six personnes sont décédées et cinq autres ont été blessées dans l'incendie d'un car postal dans la commune fribourgeoise de Chiètres (Kerzers). Les blessés ont été hospitalisés, une personne se trouve dans un état grave.
  • Selon la police cantonale fribourgeoise, les premiers éléments de l'enquête privilégient «un acte volontaire sans motivation idéologique».
  • L'auteur des faits serait monté dans le bus à Guin (Düdigen) vers 17h45 et s'est «immolé par le feu» vers 18h25 à Chiètres. Il serait «vraisemblablement décédé», selon la police.

Notre article complet ici

14:26 heures

La conférence de presse prend fin

Les intervenants se mettent à disposition de la presse pour des interviews.

14:21 heures

Les victimes potentielles sont nées entre 1961 et 2009

Le suspect, lui, aurait «une soixantaine d'années».

14:20 heures

Place aux questions

Un journaliste demande pourquoi les personnes ne sont pas sorties du bus. La police n'est pas en mesure d'en dire plus à cet instant.

Concernant l'utilisation des vidéos du car dans l'enquête, la récolte d'informations est en cours et les vidéos sont en train d'être exploitées.

L'homme est-il connu des autorités? «C'est une personne qui, semble-t-il, était quelqu'un de marginal et perturbé.» Il était plutôt connu du monde médical que des forces de l'ordre, mais ces informations restent à confirmer.

14:17 heures

Les médias interpellés par Philippe Demierre

«Beaucoup de fausses informations circulent et ont déjà circulé», souligne Philippe Demierre. Les médias sont appelés à la retenue pour le bien des proches et des familles des victimes. Le président du Conseil d'Etat termine la prise de parole des intervenants en partageant une nouvelle fois ses condoléances et son soutien.

14:15 heures

Philippe Demierre, sur les victimes

Le président du Conseil d'Etat évoque la prise en charge psychologique des victimes, des témoins et de la population. «Une telle situation provoque des conséquences psychiques conséquentes, et durables.» Les spécialistes du Care Team sont engagés, ils et elles bénéficieront également de soutien. Les témoins et les secouristes bénévoles peuvent se rendre à la Seeland Halle pour obtenir du soutien.

14:13 heures

Moment de recueillement à 16h45 à Chiètres

Toutes les personnes souhaitant faire part de leur soutien sont cordialement invitées.

14:09 heures

Le procureur général du Canton de Fribourg partage l'état de l'enquête

Une instruction pénale ouverte pour homicide, incendie intentionnel et mise en danger de la vie d'autrui. Le procureur relance l'appel à témoin. Les corps ont été acheminés pour identification au Centre romand.

«Les auditions d'un témoin ont rapporté qu'un homme est monté dans le bus avec des sacs dans les mains. A un moment donné, il s'est aspergé d'un produit inflammable et il a mis le feu. A l'heure actuelle, il apparait qu'il ferait partie des personnes décédées.» S'agissant des mobiles, il n'y a actuellement aucun élément qui permet de parler de terrorisme.

Il s'agissait d'un Suisse domicilié dans le canton de Berne. Une «personne marginale, dont la famille avait annoncé la disparition».

14:08 heures

Éléments de l'enquête

«Je sais à quel point le temps peut sembler long pour confirmer l'identification des personnes décédées», souligne Philippe Allain. Les familles et les proches seront les premières informées, les autorités et les médias ensuite. Une cellule d'enquête a été montée. 

14:05 heures

Le déroulement des faits

Les 6 personnes défuntes et les 5 blessées, viennent de Fribourg, de Berne, et de Neuchâtel. Philippe Allain, chef de la police, détaille le déroulement des faits. A 18h15, la police reçoit les premiers appels. A 18h49, l'information d'un premier décès. A 19h18, la police déplore 5 décès.

14:03 heures

Romain Collaud, ministre de la Sécurité

Le conseiller d'Etat transmet «ses condoléances et ses sympathies à toutes les personnes touchées par cette tragédie». Il salue la qualité de l'engagement, la rapidité de leur intervention et la parfaite coordination des secours et des forces de l'ordre. Le Ministère public et la police seront chargé d'établir les faits.

