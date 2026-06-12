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Surpris dans une maison
Trois cambrioleurs arrêtés à Chiètres après une chasse à l'homme

Une femme a fait fuir trois cambrioleurs surpris chez elle ce mercredi 10 juin à Chiètres (FR). Grâce à un chien policier, les suspects ont été arrêtés et placés en détention provisoire.
Publié: il y a 43 minutes
Le flair d’un chien policier a permis de pincer trois voleurs à Chiètres. (image d'illustration)
Photo: PIUS KOLLER
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Mathilde JaccardJournaliste Blick

L’alerte a déclenché une véritable chasse à l’homme. Selon un communiqué de la police cantonale fribourgeoise vendredi 12 juin, une habitante de Chiètres a surpris des cambrioleurs introduits par effraction dans sa maison ce mercredi, vers midi.

Loin de perde son sang-froid, la victime est parvenue à faire fuir les malfrats… et de s’en sortir indemne! Un impressionnant dispositif a rapidement été déployé dans toute la région par la police cantonale fribourgeoise, appuyée par ses homologues bernoises et vaudoises.

Trois hommes en détention

L’opération s’est soldée par un succès. Grâce au flair d’un chien policier, les forces de l'ordre ont réussi à localiser et à interpeller les trois auteurs présumés alors qu’ils se cachaient à proximité de l’ancien stand de tir du village.

Les suspects arrêtés sont un Libyen de 36 ans ainsi que deux Algériens âgés de 31 et 34 ans. Lors de la fouille, la police a mis la main sur de l'argent liquide et des bijoux appartenant à la victime. Emmenés au poste pour être placés en détention provisoire, les trois individus seront dénoncés au Ministère public.

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