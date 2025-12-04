DE
FR

Modernité et confort
CFF présente un nouveau train de nuit

Les CFF ont présenté, jeudi à Zurich, le nouveau train de nuit qui prend le relais de l'ancienne génération des «Nightjet» à destination de Hambourg (D). Ce type de train circulera aussi en direction d'Amsterdam et de Vienne dès l'an prochain.
Publié: il y a 7 minutes
Le premier "Nightjet" de nouvelle génération a été baptisé "City of Zurich".
Photo: MICHAEL BUHOLZER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les CFF ont dévoilé jeudi à Zurich la nouvelle génération de trains de nuit appelée à remplacer les anciens «Nightjet» sur la ligne vers Hambourg (Allemagne). Ces rames seront également déployées vers Amsterdam et Vienne dès l’an prochain.

Le premier nouveau «Nightjet» des CFF et de la compagnie autrichienne ÖBB a été baptisé «City of Zurich». Il s'agit d'un des trains de nuit les plus modernes d'Europe, selon les CFF. Il dispose de lits fixes et de voitures-couchettes à quatre places. La voiture-lits Comfort Plus est équipée de sa propre cabine de toilettes et de douches.

Accès moderne

Il comprend aussi des «mini-cabines» pour personnes voyageant seules. Outre leur lit, ces cabines contiennent une table de petit-déjeuner mobile, un miroir et une lampe de lecture individuelle. Les personnes voyageant en duo peuvent opter pour deux mini-cabines en tête du train, qui communiquent par une porte coulissante.

A lire aussi
Les CFF introduisent des trains de nuit pour les voyageurs matinaux
Zurich-Kloten mieux desservi
Les CFF introduisent des trains de nuit pour les voyageurs matinaux
Au printemps, vous pourrez rejoindre ces deux villes du nord en train
Les CFF élargissent leur offre
Au printemps, vous pourrez rejoindre ces deux villes du nord en train

Un système d’accès moderne à l’aide d’une carte NFC, similaire à ceux que l’on trouve dans les hôtels, un écran tactile de commande et des possibilités de recharge USB complètent l’équipement des voitures-lits, des voitures-couchettes et des mini-cabines. Un compartiment doté d’un accès à plancher surbaissé et de toilettes modernes est prévu pour les personnes à mobilité réduite. Les nouveaux trains de nuit contribuent de manière importante à l'attractivité des voyages respectueux du climat, soulignent les CFF. Ils renforcent l'offre du trafic voyageurs international et favorisent la mobilité durable transfrontalière.

Des questions climatiques

Le financement des trains de nuit est un sujet controversé au niveau politique. Cette semaine, le Conseil des Etats s'est opposé à la subvention de la liaison Zurich – Malmö (Suède) dans le budget 2026. Le Conseil national doit encore se prononcer sur ce point. Le Conseil fédéral prévoit une enveloppe de 10 milllions de francs à cette fin.

L'offre en trains de nuit s'est fortement réduite dans les années 2010 par manque de demande, notamment, les liaisons aériennes et par bus étant devenues particulièrement bon marché. Le débat sur la protection du climat a relancé la discussion sur ces liaisons ferroviaires. À l'origine, les Chambres fédérales voulaient allouer 30 millions de francs par an dans les trains de nuit, mais les projets de liaisons vers Barcelone et Rome ont été abandonnés entretemps.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus