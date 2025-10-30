DE
Les CFF élargissent leur offre
Au printemps, vous pourrez rejoindre ces deux villes du nord en train

Dès avril 2026, les CFF proposeront des trains de nuit vers Copenhague et Malmö, en partenariat avec RDC Deutschland. Ces liaisons, circulant trois fois par semaine depuis Bâle, nécessitent toutefois un soutien financier de la Confédération.
Publié: il y a 32 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 28 minutes
Écouter
Les départs se feront depuis Bâle. (Image d'illustration)
Photo: CFF
OLALLA_PROFIL_DROITE.jpg
Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

A partir d'avril 2026, il sera possible de prendre un train de nuit pour Copenhague et Malmö, respectivement au Danemark et en Suède. Les CFF ont confirmé dans un communiqué ce jeudi 30 octobre l'information, qui avait déjà été annoncée quelques mois auparavant. Les liaisons se feront en partenariat avec la compagnie ferroviaire allemande, la RDC Deutschland.

Toute l'année, des EuroNights circuleront trois fois par semaine en direction des deux villes du nord. Les voyageurs pourront emprunter cette liaison depuis Bâle les mercredi, vendredi et dimanche. Plusieurs villes seront desservies sur le chemin, telles que Fribourg-en-Brisgau, Francfort, Hambourg.

Soutien financier attendu

Les billets pourront être achetés à partir du 4 novembre 2025, précisent les CFF. 

La compagnie souligne toutefois qu'un soutien financier de la Confédération est «nécessaire» pour assurer l'exploitation de ces liaisons. Le Parlement doit encore se prononcer sur le budget. 

