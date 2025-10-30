A partir d'avril 2026, il sera possible de prendre un train de nuit pour Copenhague et Malmö, respectivement au Danemark et en Suède. Les CFF ont confirmé dans un communiqué ce jeudi 30 octobre l'information, qui avait déjà été annoncée quelques mois auparavant. Les liaisons se feront en partenariat avec la compagnie ferroviaire allemande, la RDC Deutschland.
Toute l'année, des EuroNights circuleront trois fois par semaine en direction des deux villes du nord. Les voyageurs pourront emprunter cette liaison depuis Bâle les mercredi, vendredi et dimanche. Plusieurs villes seront desservies sur le chemin, telles que Fribourg-en-Brisgau, Francfort, Hambourg.
Soutien financier attendu
Les billets pourront être achetés à partir du 4 novembre 2025, précisent les CFF.
La compagnie souligne toutefois qu'un soutien financier de la Confédération est «nécessaire» pour assurer l'exploitation de ces liaisons. Le Parlement doit encore se prononcer sur le budget.