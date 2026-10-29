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Escroquerie XXL aux CFF: un ex-cadre prend 55 mois de prison

Le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone a condamné l’ex-cadre des CFF Ueli T. à 55 mois de prison. L'homme avait reconnu avoir détourné environ neuf millions de francs des caisses de son employeur.
Publié: il y a 3 minutes
Photo: Ralph Donghi
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Qendresa Llugiqi et Leo Vonlanthen

Le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone a reconnu l'ex-cadre des CFF, Ueli T.*, coupable de chefs d'abus de confiance, de fraude commerciale, de blanchiment d'argent et de faux. Il a été condamné à 55 mois de prison, soit 4 ans et 7 mois. Le parquet avait requis une peine de 6 ans et 5 mois, tandis que la défense avait plaidé pour une peine de 2 ans et 8 mois.

Ueli T. avait reconnu avoir détourné des fonds chez son employeur entre 2007 et 2024, soit pendant une période de 17 ans. Les CFF ne s'étaient rendu compte de rien, malgré l'évaporation inexpliquée d'environ neuf millions de francs.

Dénoncé par un collègue

Ses méfaits avaient pris fin avec son arrestation en 2024, laquelle avait été rendue possible uniquement par la dénonciation d'un collègue. Après avoir avoué les faits, il s'était confié à Blick en début d'année et avait assuré éprouver des remords pour ses actes.

La sœur et trois des collègues d'Ueli T. étaient également jugés pour leur implication présumée dans cette escroquerie. La première a été acquittée tandis que les trois autres ont été reconnus coupables.

*Prénom modifié

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