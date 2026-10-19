Un ancien cadre des CFF est accusé d’avoir détourné près de 9 millions de francs entre 2007 et 2024. Dans un entretien accordé à Blick en janvier 2026, il a reconnu les faits. Il doit désormais comparaître devant le Tribunal pénal fédéral.

«Il aimait s'acheter des armes et voitures de luxe»: l'escroc des CFF dénoncé par un ancien ami

«Il aimait s'acheter des armes et voitures de luxe»: l'escroc des CFF dénoncé par un ancien ami

En bref L'ex-cadre des CFF Ueli aurait escroqué à l'entreprise près de 9 millions de francs entre 2007 et 2024

Dès le 27 octobre, Ueli comparaîtra devant le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone

Le stratagème reposait sur des factures pour des prestations jamais fournies; un ancien ami de l'accusé l'a dénoncé aux CFF

Pascal Scheiber et Qendresa Llugiqi

Il s'est fait construire une villa de luxe dans le canton de Soleure, avec piscine et une impressionnante armurerie. Il s'est constitué une flotte de véhicules luxueux, s'est offert du whisky raffiné et des vacances hors de prix: l'ancien cadre des CFF, Ueli*, aimait se faire plaisir. Seulement voilà: c'était probablement de l'argent sale.

En effet, le Ministère public de la Confédération (MPC) reproche à cet Argovien d'avoir soutiré près de 9 millions de francs aux CFF. Il est accusé de blanchiment d'argent aggravé, d'escroquerie par métier, de gestion déloyale répétée ainsi que de faux dans les titres à plusieurs reprises.

Dès le 27 octobre, il devra répondre de ses actes devant le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone. Le procès est prévu sur trois jours. Selon l'acte d'accusation de 87 pages que Blick a pu consulter, quatre autres personnes sont également inculpées, dont la sœur d'Ueli.

La peur de perdre la face au village

En janvier dernier, Ueli avait reconnu ses torts auprès de Blick: «Oui, je suis passé aux aveux, je suis vraiment désolé.» Dimanche, Blick a tenté une nouvelle fois de discuter avec lui.

A lire aussi Maison en Floride, Lamborghini Un ancien cadre des CFF détourne 9 millions pour s’offrir une vie de luxe

Personne ne nous a répondu dans un premier temps, puis sa compagne finit par ouvrir la porte. Durant l'entretien, elle peine à retenir ses larmes et confie vivre une période particulièrement difficile. A l'approche du procès, ni elle ni Ueli ne souhaitent s'exprimer, sur les conseils de leur avocat.

Elle confie s'inquiéter pour sa réputation au village, où son enfant est scolarisé. «Nous ne voulons pas que tout le village sache ce qu'il s'est passé.» Elle accuse un homme d'avoir provoqué cette situation en dénonçant Ueli.

Des voitures de luxes, des villas...

Comme l'a appris Blick, les CFF n'ont rien soupçonné durant des années. C'est une source externe qui a alerté la compagnie ferroviaire, un certain Andreas*.

Lui et Ueli étaient amis depuis des années. «Pour moi, Ueli était un modèle, un entrepreneur à succès. C'était une personne très convaincante, sûre d'elle, qui semblait toujours tout maîtriser», explique Andreas.

Ueli ne cachait pas son goût pour le luxe. «Il était très dépensier. Il aimait surtout s'acheter des armes et des voitures», raconte Andreas. Plusieurs de ces achats figurent dans l'acte d'accusation. Outre des BMW et une Porsche, il se serait offert une Lamborghini Gallardo LP570-4 Blancpain, un modèle produit à seulement 12 exemplaires dans le monde. Sa collection d'armes comprenait notamment plusieurs fusils d'assaut, des pistolets et un silencieux. Il se serait aussi offert une villa dans le canton de Soleure et une autre en Floride.

Andreas l'admet: «J'ai toujours eu un mauvais pressentiment sur la provenance de cet argent. Mais lorsque je lui en parlais, Ueli avait toujours une bonne explication.» Et d'ajouter: «Quelques années se sont écoulées avant que je comprenne que tout cela n'était qu'une mise en scène.»

Après plusieurs incidents, leur amitié a fini par voler en éclats. Ueli aurait notamment entamé une relation avec la femme d'Andreas, qui est sa compagne actuelle. C'est à ce moment-là qu'Andreas a commencé à se renseigner sur les entreprises d'Ueli. «Comme la situation devenait trop risquée pour moi, j'en ai informé les CFF.»

Convoqué par le MPC, Andreas a été entendu en présence d'Ueli et de son avocat. «Depuis, il sait qui l'a dénoncé.» Il en est convaincu: «Sans mon signalement, les CFF n'auraient pas compris avant longtemps ce qui se passait.» Pour mettre en garde d'autres personnes contre son ancien ami, Andreas a créé un site web sur lequel il a documenté l'affaire.

Contactée par Blick, l'ex-femme d'Ueli n'a pas souhaité s'exprimer. Son ex-belle-mère, Ruth*, a décidé de prendre la parole: «Il a toujours aspiré à quelque chose de plus élevé et aimait montrer ce qu'il avait.»

Ueli a abandonné sa famille

La famille n'avait rien soupçonné des agissements d'Ueli. Ruth le reconnaît: «Nous nous sommes posé des questions. Nous pensions qu'il gagnait simplement très bien sa vie. Il disait aussi, au détour des conversations, qu'il spéculait en bourse. Mais nous n'avons jamais imaginé qu'il puisse être un criminel.»

Ueli entretenait de bonnes relations avec ses beaux-parents, jusqu'à ce qu'il abandonne sa femme et ses enfants à l'automne 2022. «Il a trompé notre fille avec sa meilleure amie», déplore Ruth. Mais ce qui l'affecte le plus, c'est le fait qu'il «ne s'intéresse plus du tout à ses enfants».

Comme si cela ne suffisait pas, Ueli aurait également impliqué des membres de sa famille dans son stratagème. Ruth explique: «Ueli a ouvert un compte au nom de mon mari pour blanchir de l'argent. Toutes les signatures étaient falsifiées.» Selon l'acte d'accusation, Ueli disposait d'une procuration lui permettant d'accéder à ce compte.

De longues années chez les CFF

Ueli a travaillé durant plus de 30 ans pour les CFF. Il a commencé sa carrière à 23 ans en tant qu'artisan spécialisé; à 32 ans, il est passé du côté du bureau. Il a ensuite gravi les échelons jusqu'à devenir responsable de la logistique des achats. Résultat: il aurait escroqué les CFF pendant plus de la moitié de son activité professionnelle.

Selon le Ministère public de la Confédération, Ueli aurait instauré son stratagème frauduleux dès 2007 et l'aurait poursuivi jusqu'à son arrestation, le 20 novembre 2024. Avec la complicité d'autres personnes et entreprises, il aurait établi des factures pour des prestations qui n'avaient jamais été fournies. En sa qualité de cadre des CFF, il les faisait ensuite régler par l'entreprise.

Toutefois, certaines infractions, remontant à plus de 15 ans, sont prescrites. Ueli ne devra donc pas répondre de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Jusqu'à l'entrée en force d'un jugement, Ueli et ses coaccusés bénéficient de la présomption d'innocence. Blick assistera au procès et en assurera le suivi en direct.

*Noms d'emprunt