La ligne CFF Lausanne-Fribourg est en proie à d'importantes perturbations ce mardi. Le trafic est interrompu entre Romont et Chénens (FR) en raison de travaux exceptionnels. Aucun retour à la normale est prévu avant 19h.

Le trafic CFF fortement perturbé sur la ligne Lausanne-Fribourg

Le trafic CFF fortement perturbé sur la ligne Lausanne-Fribourg

En raison de travaux exceptionnels

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

Avis aux pendulaires! En raison de travaux exceptionnels, la ligne Lausanne-Fribourg subit d'importantes perturbations. Le trafic est suspendu entre Romont et Chénens (FR). La situation ne devrait pas revenir à la normale avant 19h, estiment les CFF.

Des retards et des annulations sont à prévoir sur les lignes IC1, IR15, S40 et S41. Les personnes voyageant vers Berne, Bâle, Lucerne et Zurich depuis Genève-Aéroport, Genève et Lausanne sont priées de passer par Bienne.