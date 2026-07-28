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En raison de travaux exceptionnels
Le trafic CFF fortement perturbé sur la ligne Lausanne-Fribourg

La ligne CFF Lausanne-Fribourg est en proie à d'importantes perturbations ce mardi. Le trafic est interrompu entre Romont et Chénens (FR) en raison de travaux exceptionnels. Aucun retour à la normale est prévu avant 19h.
Publié: 16:56 heures
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Dernière mise à jour: 16:57 heures
Le trafic CFF est fortement perturbé sur la ligne Lausanne-Fribourg (Image d'illustration).
Photo: Keystone
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Leo VonlanthenJournaliste Blick

Avis aux pendulaires! En raison de travaux exceptionnels, la ligne Lausanne-Fribourg subit d'importantes perturbations. Le trafic est suspendu entre Romont et Chénens (FR). La situation ne devrait pas revenir à la normale avant 19h, estiment les CFF

Des retards et des annulations sont à prévoir sur les lignes IC1, IR15, S40 et S41. Les personnes voyageant vers Berne, Bâle, Lucerne et Zurich depuis Genève-Aéroport, Genève et Lausanne sont priées de passer par Bienne. 

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