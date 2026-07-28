Leo VonlanthenJournaliste Blick
Avis aux pendulaires! En raison de travaux exceptionnels, la ligne Lausanne-Fribourg subit d'importantes perturbations. Le trafic est suspendu entre Romont et Chénens (FR). La situation ne devrait pas revenir à la normale avant 19h, estiment les CFF.
Des retards et des annulations sont à prévoir sur les lignes IC1, IR15, S40 et S41. Les personnes voyageant vers Berne, Bâle, Lucerne et Zurich depuis Genève-Aéroport, Genève et Lausanne sont priées de passer par Bienne.
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