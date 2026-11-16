Le trafic ferroviaire entre Lausanne et Roche (VD) était interrompu entre 19h et 22h lundi en raison d'une panne de signalisation. Les CFF ont mis en place des bus et recommandent des itinéraires alternatifs via Berne.

Perturbations sur la ligne ferroviaire de Lausanne en direction du Valais

Perturbations sur la ligne ferroviaire de Lausanne en direction du Valais

ATS Agence télégraphique suisse

Le trafic ferroviaire sur la ligne Lausanne-Brigue était interrompu entre Lausanne et Roche (VD), en raison d'un dérangement technique, ont indiqué lundi soir les CFF. La compagnie invite la clientèle à reporter dans la mesure du possible ses déplacements sur ce tronçon. Le perturbations devraient durer jusqu'à au moins 22h.

La panne s'est produite vers 19h. Il s'agit d'un dérangement qui touche toute la signalisation, a indiqué à Keystone-ATS Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF. Les trains arrêtés en route ont été acheminés à vitesse réduite vers la prochaine gare. Un service de bus a été mis en place, mis à mal toutefois par la circulation.

La panne a été résolue aux alentours de 22h et le trafic reprend progressivement entre Lausanne et Aigle, dans les deux sens. Des retards et des suppressions ponctuelles sont encore à prévoir.