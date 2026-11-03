Les CFF testent une IA qui utilise les caméras de surveillance des wagons pour mesurer leur occupation réelle. Développé avec la start-up Parquery, le système atteint près de 98% de précision, mais ne sera pas généralisé avant 2029.

L'IA vous dira enfin dans quel wagon trouver une place assise

L'IA vous dira enfin dans quel wagon trouver une place assise

Luisa Gambaro Journaliste RP

Fini la loterie des places assises dans les trains CFF? La compagnie ferroviaire expérimente actuellement l'intelligence artificielle (IA) pour mesurer le taux d'occupation réel de ses wagons, révèle 20 minutes ce mardi 3 novembre.

Aujourd'hui, les silhouettes rouges sur l'application mobile induisent souvent en erreur, car elles reposent sur des estimations théoriques. L'algorithme actuel extrapole l'affluence selon le jour de la semaine ou l'heure de pointe, sans connaître le nombre exact d'usagers à bord.

Pour corriger le tir, les CFF se sont tournés vers Parquery, une start-up issue des laboratoires de l'EPFZ. Son logiciel exploite les caméras de surveillance aux plafonds des compartiments pour recenser chaque voyageur.

Prudence avant tout

Cette technologie frôle les 98% d'exactitude, mais les ingénieurs ont dû surmonter des casse-têtes inattendus lors des premiers essais. Un passager qui monte coiffé d'une casquette et la retire avant l'arrêt suivant pouvait fausser les comptes.

Les modèles d'apprentissage ont donc été entraînés pour suivre un même individu malgré ses changements de look. Le directeur général de Parquery, Andrea Fossati, prévient qu'aucune mise en service générale ne verra le jour avant 2029.