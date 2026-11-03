DE
FR

Chaque voyageur sera recensé
L'IA vous dira enfin dans quel wagon trouver une place assise

Les CFF testent une IA qui utilise les caméras de surveillance des wagons pour mesurer leur occupation réelle. Développé avec la start-up Parquery, le système atteint près de 98% de précision, mais ne sera pas généralisé avant 2029.
Publié: 21:30 heures
Les CFF testent une IA qui utilise les caméras de surveillance des wagons pour mesurer leur occupation réelle.
Photo: Keystone
DSC02516.png
Luisa GambaroJournaliste RP

Fini la loterie des places assises dans les trains CFF? La compagnie ferroviaire expérimente actuellement l'intelligence artificielle (IA) pour mesurer le taux d'occupation réel de ses wagons, révèle 20 minutes ce mardi 3 novembre.

A lire aussi
Selon le Conseil d'État, sans la 1re classe, le ZVV pourrait, dans le pire des cas, perdre environ 80 millions de francs de recettes par an.
Jusqu'à 80 millions de francs
Ce canton voulait se passer de la 1ère classe, mais il est tombé de haut
Vendredi soir, les CFF ont demandé aux passagers de descendre «en raison d'une suroccupation». (Image symbolique)
Est-ce bien autorisé?
Le train pour Lausanne était bondé: les CFF ont expulsé des passagers

Aujourd'hui, les silhouettes rouges sur l'application mobile induisent souvent en erreur, car elles reposent sur des estimations théoriques. L'algorithme actuel extrapole l'affluence selon le jour de la semaine ou l'heure de pointe, sans connaître le nombre exact d'usagers à bord.

Pour corriger le tir, les CFF se sont tournés vers Parquery, une start-up issue des laboratoires de l'EPFZ. Son logiciel exploite les caméras de surveillance aux plafonds des compartiments pour recenser chaque voyageur.

Prudence avant tout

Cette technologie frôle les 98% d'exactitude, mais les ingénieurs ont dû surmonter des casse-têtes inattendus lors des premiers essais. Un passager qui monte coiffé d'une casquette et la retire avant l'arrêt suivant pouvait fausser les comptes.

Les modèles d'apprentissage ont donc été entraînés pour suivre un même individu malgré ses changements de look. Le directeur général de Parquery, Andrea Fossati, prévient qu'aucune mise en service générale ne verra le jour avant 2029.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«La question décisive est la suivante: comment financer mon niveau de vie au cours des 20 à 30 prochaines années?», explique Olivier Serex, responsable de la planification financière à la Banque Migros.
Présenté par
Migros Bank LOGO orange FR
Arrêtez de remettre à plus tard
Le plan pour une retraite sans souci
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Articles les plus lus
    Articles les plus lus