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Chaos ferroviaire au Tessin
Furieux à cause des retards, des diplomates se moquent des CFF

Le chaos a régné à Locarno lors de la Journée de la diplomatie. En raison d’un problème technique, plusieurs ambassadeurs sont arrivés en retard au festival du film. Un court-circuit a paralysé la circulation pendant des heures, suscitant une grande frustration.
Publié: 11.08.2026 à 16:14 heures
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Lundi a eu lieu la traditionnelle «Journée de la diplomatie» du Festival du film de Locarno. (Image d'archive)
Photo: keystone-sda.ch
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Raphael Rauch et Janine Enderli

Un incident regrettable s'est produit en marge du Festival international du film de Locarno. Plusieurs ambassadeurs sont arrivés en retard à l'événement lundi, journée traditionnellement consacrée à la diplomatie. Le trafic ferroviaire sur la ligne Cadenazzo-Locarno-Tessin a été complètement paralysé. Les trains n'ont pas pu circuler et les perturbations ont persisté pendant des heures. Raphael Rauch, journaliste pour Blick, était sur place et a pu constater la situation de visu. 

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«Certains ambassadeurs sont arrivés en retard car ils ont été victimes des CFF. Ils se sont moqués des CFF et ont déclaré: 'Même en Suisse, les trains ne sont pas à l’heure'», rapporte Raphael Rauch.

Une interruption de plusieurs heures

Interrogée, la compagnie ferroviaire fédérale CFF a expliqué que la perturbation avait été causée par un court-circuit. «Un court-circuit s'est produit entre Cadenazzo et Tenero vers 12h45, ce qui explique l'interruption du trafic ferroviaire entre Cadenazzo et Locarno. Les lignes RE80 et S20 ont été touchées.» 

Des techniciens se sont immédiatement mis au travail pour réparer la panne. Le trafic avait déjà repris lundi vers 19h. Les CFF ont présenté leurs excuses aux voyageurs pour la gêne occasionnée.

«Je ne comprends pas»

Les voyageurs se rendant du Tessin à Zurich ont également rencontré d'importantes difficultés. «Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de bus de remplacement direct entre Locarno et Bellinzone, mais seulement jusqu'à une gare desservie par des trains pour Lugano et Chiasso? Cela ne fait qu'aggraver les retards», nous écrit un lecteur. 

A ce sujet, les CFF répondent que «notre objectif est de circuler autant que possible en train, car cela permet de transporter beaucoup plus de voyageurs et le train est généralement plus rapide qu’un bus sur la route.»

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