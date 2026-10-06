Si vous préférez être servi au guichet de la gare, vous devrez vous armer de courage. Les CFF vont supprimer plusieurs points de vente dans des gares partout en Suisse.

Les 13 gares où les CFF vont enterrer leurs guichets

Les 13 gares où les CFF vont enterrer leurs guichets

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Les CFF ferment 13 guichets supplémentaires dans de petites gares dès janvier 2027

Actuellement, seuls 3% des billets sont encore achetés au guichet

Aucun poste ne sera supprimé, mais l'avenir à long terme des guichets reste incertain

Nathalie Benn et Bernadette Hogg

Dès l'année prochaine, les voyageurs se retrouveront face à des guichets fermés dans plusieurs gares suisses. Pour cause, les CFF vont en effet transformer 13 points de vente supplémentaires en espaces en libre-service, sans prévoir de solution de remplacement. Une information que le porte-parole des CFF, Moritz Weisskopf, confirme à Blick.

Pour les passagers, la mesure signifie qu’il faudra parfois parcourir une distance supplémentaire pour bénéficier d’un conseil personnalisé. Dans le pire des cas, le trajet jusqu’au prochain guichet pourra prendre jusqu’à 30 minutes de plus en transports publics.

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La fermeture prendra effet le 1er janvier. Une mesure qui touche majoritairement les gares de Suisse alémanique: Arbon (TG), Brunnen (SZ), Döttingen (AG), Frick (AG), Laufen (BL), Oensingen (SO), Rotkreuz (ZG), Schönbühl Shoppyland (BE), St. Margrethen (SG), Stein am Rhein (SH), Uznach (SG) et Ziegelbrücke (GL). Une seule gare romande est concernée: il s'agit de celle de Genève-Eaux-Vives.

Suppression silencieuse

Les CFF n’ont annoncé ces fermetures que de manière discrète. Moritz Weisskopf nuance: il souligne que six communiqués ont été adressés aux médias régionaux. Une pratique que les CFF considèrent comme habituelle lorsqu’il s’agit de changements concernant certaines gares. Sur leur site officiel, ces communiqués sont pourtant introuvables.

Du point de vue des CFF, la mesure se justifie par l’évolution des habitudes des voyageurs. La grande majorité des billets sont désormais achetés en libre-service: 97% des ventes se font sans intervention du personnel, dont 85% directement via l’application ou le site web. A peine 3% des billets sont encore vendus au guichet. A titre de comparaison: en 2019, cette part atteignait encore près de 10%.

La mort des guichets se poursuit

Le nombre de points de vente desservis dotés de personnel a fortement diminué au cours des dix dernières années. Moritz Weisskoft confirme cette chute: il en restait encore 169 fin 2016, contre 115 aujourd'hui. A partir du 1er janvier 2027, ils n'y en aura plus que 102.

Les CFF ne renoncent toutefois pas complètement au conseil personnalisé. «Il reste un élément important de notre offre, notamment pour les demandes plus complexes», souligne Moritz Weisskopf. Les voyageurs qui ont besoin d’un abonnement particulier, souhaitent effectuer une opération en espèces ou faire authentifier un document important devront désormais se rendre dans l’un des 102 guichets encore en service.

La question de l'avenir ouverte

La compagnie ferroviaire assure que ces mesures n'affecteront pas le personnel. «Il n'y aura aucun licenciement. Les collaborateurs concernés pourront poursuivre leur activité dans d'autres points de vente», assure le porte-parole des CFF.

Une question subsiste: les guichets CFF avec personnel existeront-ils encore dans dix ans? Moritz Weisskopf ne souhaite pas se prononcer à ce sujet. «Il est aujourd’hui impossible de prévoir sérieusement combien de sites il y aura en 2036 et comment ils seront concrètement aménagés», explique-t-il.

Les CFF entendent néanmoins poursuivre le développement des points de vente existants, notamment en y aménageant des espaces dédiés au conseil et au service. Une chose est certaine, selon Moritz Weisskopf: «Le conseil personnalisé doit rester important.»