Le ski automnal pourra-t-il commencer comme prévu à Zermatt? De nouvelles images du Furggsattel montrent une couche de glace mince et en pleine décomposition. Les remontées mécaniques espèrent de la neige naturelle, tandis que le glaciologue Matthias Huss voit les risques augmenter.

Les glaciers fondent à vue d'œil: le ski à Zermatt menacé?

Les glaciers fondent à vue d'œil: le ski à Zermatt menacé?

Marian Nadler

En début de semaine, une image de la face sud du Cervin a suscité de vives réactions sur la plateforme X. «Cette image me rend particulièrement triste», a déclaré le climatologue Reto Knutti à Blick. «De nombreux glaciers et champs de névé qui ont marqué la forme des montagnes ont tout simplement disparu», a relevé le photographe Robert Bösch. Blick dispose désormais de nouvelles images, non moins dramatiques.

Elles ont été transmises par une lectrice. Elles montrent une zone de transition fortement crevassée entre la glace et la roche mise à nu, près du télésiège du Furggsattel, dans le domaine skiable de Zermatt (VS). De grandes arêtes rocheuses émergent de la glace. Les différences de niveau semblent considérables.

Est-ce la fin du ski?

Les images montrent également que les préparatifs pour l'exploitation automnale battent leur plein. Des dameuses se trouvent déjà dans le secteur. Après que les remontées mécaniques de Zermatt ont interrompu l'exploitation estivale du glacier du Théodule le 31 juillet 2026 en raison des températures élevées, de l'absence de refroidissement nocturne et de «conditions de neige et de glace modifiées», le test de ski automnal doit se dérouler normalement en octobre et novembre. Le téléphérique du glacier du Furggsattel doit en principe être remis en service au début du mois d'octobre, comme l'indique l'horaire publié sur le site internet.

Plus de 5% de la glace des glaciers suisses ont disparu cette année, selon les données actuelles. Les glaciers inférieur et supérieur du Théodule façonnent le domaine skiable de haute montagne autour du Furggsattel. La question se pose: le Furggsattel doit ouvrir fin octobre pour le test de ski – mais la surface glaciaire et le tracé des pistes nécessaires à cet effet existent-ils encore sous leur forme actuelle?

Un été très sec

Les remontées mécaniques se montrent optimistes quant à la prochaine saison hivernale. Les préparatifs sont en cours et s'orientent, selon la porte-parole Jenny Imboden, sur les tracés habituels.

Elle reconnaît toutefois que «l'été 2026 a été très pauvre en précipitations. Il manque donc actuellement surtout les chutes de neige naturelle nécessaires à la préparation et à l'ouverture des pistes du glacier du Théodule.»

Dès que suffisamment de neige naturelle sera tombée et que les conditions permettront une préparation sûre, les pistes concernées seront préparées et ouvertes. Le Furggsattel-Express doit être mis en service comme prévu.

Des problèmes d'infrastructures

Matthias Huss, directeur du réseau suisse de mesure des glaciers Glamos, évalue entre-temps les images de notre lectrice de manière nettement moins optimiste. La désagrégation du glacier du Théodule est «vraiment impressionnante». «Le fait que des îlots rocheux apparaissent soudain au milieu de la glace n'est pas un cas isolé», explique-t-il. Ils indiqueraient que la couche de glace est déjà très mince.

La situation est alarmante. Matthias Huss précise: «Ces rochers accélèrent encore la disparition de la surface glaciaire en se réchauffant et en se dilatant rapidement.» Il estime qu'aux deux endroits photographiés par la lectrice, au moins la moitié de la glace a disparu depuis 2015. «Au cours des trois dernières années, le taux de perte a probablement été en moyenne de 3 mètres par an, et cette année, il sera encore nettement plus élevé.»

Pour le domaine skiable, cela signifie que non seulement le paysage change, mais aussi de plus en plus le sol sur lequel l'exploitation des pistes est possible. Sur ses 17 supports, douze sont conçus comme des «supports flottants» sur le glacier. Si la glace disparaît sous certains d'entre eux, cela devient une question d'infrastructure et non plus seulement de pistes. On ignore toutefois encore quand ce problème touchera directement les installations des remontées mécaniques.