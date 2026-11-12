Guy Parmelin est arrivé à Dublin, pour le sommet de la Communauté politique européenne. Plus de 45 chefs d'Etat et de gouvernement sont attendus dans la capitale irlandaise.

Guy Parmelin est arrivé à Dublin pour le sommet de la Communauté politique européenne

Guy Parmelin est arrivé à Dublin pour le sommet de la Communauté politique européenne

ATS Agence télégraphique suisse

Quelque 45 chefs d'Etat et de gouvernement se réunissent jeudi à Dublin pour le sommet de la Communauté politique européenne (CPE). Le président de la Confédération Guy Parmelin est de la partie.

L'avantage de la CPE est que, contrairement à l'Union européenne, elle réunit des dirigeants de l'ensemble des pays européens, a déclaré le Premier ministre irlandais et hôte de l'événement Micheál Martin, en ouverture du sommet. La réunion abordera les défis de la connectivité dans les domaines de l'énergie et des technologies, mais aussi entre les individus.

Le Canada invité

Guy Parmelin est arrivé vers 10h, heure locale, au centre de conférences situé dans le centre-ville. Il participera à un échange sur le renforcement de la compétitivité européenne par l'innovation, la connectivité et la sécurité énergétique, a annoncé son département la semaine dernière.

Les dirigeants de l'UE, de l'OTAN, du Conseil de l'Europe et de l'OSCE participent à la CPE, tout comme le Canada, tant qu'invité.