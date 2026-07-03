DE
FR

Emerveillement sur les réseaux sociaux, inquiétude chez les experts
Des gigantesques cascades dévalent le Cervin

Une photo montre des chutes d'eau dévalant la face nord du Cervin. Beaucoup ont cru qu'il s'agissait d'une image créé par l'IA. Pourtant, cette photo est authentique et constitue un signal d'alerte face au changement climatique, selon les experts.
Publié: 10:52 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 14 minutes
1/4
Une photo spectaculaire montre des cascades dévalant la face nord du Cervin.
Photo: facebook/Henry Lauber
Daniel_Macher_Journalist Newsteam_Blick.ch_2-Bearbeitet.jpg
Daniel Macher

L'image a fait sensation bien au-delà des frontières du pays. D'immenses cascades dévalent soudainement la face nord abrupte du Cervin. 

Sur les réseaux sociaux, certains soupçonnent un montage généré par intelligence artificielle. Mais la photo est bien authentique. 

Comme le rapportent «Le Nouvelliste» et la RSI, la photo a été prise le 25 juin à 18h10. C'est Harry Lauber, un guide de montagne de Zermatt âgé de 78 ans, qui a immortalisé la scène depuis son chalet. «A Zermatt, il n’y a eu que quelques gouttes, mais un orage s’est formé au-dessus du Cervin», déclare le Valaisan. Ce spectacle naturel n’aurait duré «que cinq à dix minutes».

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Une limite du zéro degré très élevée

Ce guide de montagne expérimenté explique également comment ces spectaculaires cascades se sont formées: «L’air chaud s’élève le long des pentes escarpées, favorisant ainsi la formation d’orages locaux. L’eau ruisselle alors le long des parois et forme ces cascades.» Harry Lauber n'avait observé ce phénomène qu'une seule fois auparavant, lors d’un orage de grêle durant l’été 2022, précise le quotidien valaisan.

A lire aussi
Cette chaleur caniculaire risque de devenir la norme en Suisse
Le pire reste à venir
Cette chaleur caniculaire risque de devenir la norme en Suisse
Le niveau de sécheresse reste inquiétant… et ce n'est pas prêt de s'arranger
Malgré les violents orages
La sécheresse reste inquiétante… et ce n'est pas prêt de s'arranger

Ce spectacle féérique est également dû aux températures très élevées qui ont transformé la Suisse en fournaise ces dernières semaines. «Autrefois, les mêmes précipitations auraient probablement recouvert la montagne de neige au lieu de provoquer de la pluie», explique Luca Nisi, de «MétéoSuisse», à la RSI. Ce jour-là, l'isotherme du zéro degré se situait en effet entre 4500 et 4800 mètres d'altitude.

Une paroi de glace a entièrement disparu

Pour les experts, cette image est donc bien plus qu’un simple cliché spectaculaire. Les glaciologues italiens Riccardo Scotti et Giovanni Baccolo ont déclaré au «Nouvelliste» que la scène aurait été «extrêmement rare» il y a encore quelques décennies, ajoutant que la paroi de glace du Cervin, autrefois célèbre, «appartient désormais au passé».

Les chutes de pluie à cette altitude accélèrent en outre le dégel du pergélisol et augmentent le risque d’éboulements. «Cette année, c’est la première fois que je vois la face nord entièrement dépourvue de glace», précise Harry Lauber à chaîne tessinoise. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus