Une photo montre des chutes d'eau dévalant la face nord du Cervin. Beaucoup ont cru qu'il s'agissait d'une image créé par l'IA. Pourtant, cette photo est authentique et constitue un signal d'alerte face au changement climatique, selon les experts.

Emerveillement sur les réseaux sociaux, inquiétude chez les experts

Daniel Macher

L'image a fait sensation bien au-delà des frontières du pays. D'immenses cascades dévalent soudainement la face nord abrupte du Cervin.

Sur les réseaux sociaux, certains soupçonnent un montage généré par intelligence artificielle. Mais la photo est bien authentique.

Comme le rapportent «Le Nouvelliste» et la RSI, la photo a été prise le 25 juin à 18h10. C'est Harry Lauber, un guide de montagne de Zermatt âgé de 78 ans, qui a immortalisé la scène depuis son chalet. «A Zermatt, il n’y a eu que quelques gouttes, mais un orage s’est formé au-dessus du Cervin», déclare le Valaisan. Ce spectacle naturel n’aurait duré «que cinq à dix minutes».

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Une limite du zéro degré très élevée

Ce guide de montagne expérimenté explique également comment ces spectaculaires cascades se sont formées: «L’air chaud s’élève le long des pentes escarpées, favorisant ainsi la formation d’orages locaux. L’eau ruisselle alors le long des parois et forme ces cascades.» Harry Lauber n'avait observé ce phénomène qu'une seule fois auparavant, lors d’un orage de grêle durant l’été 2022, précise le quotidien valaisan.

Ce spectacle féérique est également dû aux températures très élevées qui ont transformé la Suisse en fournaise ces dernières semaines. «Autrefois, les mêmes précipitations auraient probablement recouvert la montagne de neige au lieu de provoquer de la pluie», explique Luca Nisi, de «MétéoSuisse», à la RSI. Ce jour-là, l'isotherme du zéro degré se situait en effet entre 4500 et 4800 mètres d'altitude.

Une paroi de glace a entièrement disparu

Pour les experts, cette image est donc bien plus qu’un simple cliché spectaculaire. Les glaciologues italiens Riccardo Scotti et Giovanni Baccolo ont déclaré au «Nouvelliste» que la scène aurait été «extrêmement rare» il y a encore quelques décennies, ajoutant que la paroi de glace du Cervin, autrefois célèbre, «appartient désormais au passé».

Les chutes de pluie à cette altitude accélèrent en outre le dégel du pergélisol et augmentent le risque d’éboulements. «Cette année, c’est la première fois que je vois la face nord entièrement dépourvue de glace», précise Harry Lauber à chaîne tessinoise.