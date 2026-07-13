Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes concernées par des traitements antidépresseurs affirment ne pas supporter la chaleur, subir une transpiration excessive et sentir que leurs médicaments sont moins effiaces. Est-ce le cas? Une médecin fait le point.

Vous prenez des antidépresseurs et peinez à supporter la chaleur? Ce n'est pas qu'une impression

Vous prenez des antidépresseurs et peinez à supporter la chaleur? Ce n'est pas qu'une impression

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Un phénomène nommé «ssri summer» émerge sur TikTok, où des utilisateurs sous antidépresseurs ISRS témoignent de leur sensibilité accrue à la chaleur et d'une transpiration excessive, exacerbée par les vagues de chaleur estivales en 2026.

Selon la Dre Myriam El Biali, les antidépresseurs ne modifient pas directement la température corporelle, mais certains traitements influencent la transpiration, rendant la canicule plus inconfortable pour les patients concernés.

En Suisse, les experts rappellent de ne jamais modifier un traitement sans avis médical, en particulier pour les personnes prenant plusieurs médicaments ou souffrant de pathologies chroniques, afin d'éviter des effets secondaires graves.

Ellen De Meester Journaliste Blick

Depuis le début de cet été suffocant, la plateforme TikTok voit apparaître des milliers de visages perlés de sueur, une armée de ventilateurs pantelants et un camaïeu de piscines bondées. Normal, quand le mercure s'affole et qu'il est impossible d'échapper aux températures accablantes de cet enchaînement de canicules... Or, un thème bien particulier s'esquisse sur les réseaux sociaux: des personnes suivant un traitement antidépresseur y racontent notamment leur sensibilité accrue à la chaleur, déplorant une transpiration excessive qui leur gâche la vie.

Le phénomène est simplement surnommé «ssri summer», en référence aux ISRS, les Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la Sérotonine, largement utilisés dans les traitements contre la dépression. De nombreux créateurs de contenu, dont l'influenceuse Charli d'Amelio (159 millions d'abonnés) s'affichent ainsi trempés de sueur, le teint écarlate, la mine dépitée. Si certains détournent le phénomène en dérision au moyen d'un humour teinté d'ironie, il s'agit malheureusement, dans certains cas, d'un effet avéré et potentiellement très désagréable. Environ 9% de la population suisse prend des antidépresseurs, selon l'assurance Helsana, citée par «24 heures».

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Les traitements augmentent ou réduisent la transpiration

«La chaleur n'a pas d'effet direct sur les antidépresseurs ni sur leur efficacité, note la Dre Myriam El Biali, médecin-cheffe de clinique au Service de pharmacologie et toxicologie clinique des HUG. En revanche, la canicule en elle-même peut avoir des répercussions sur le bien-être général, en diminuant l'humeur, en entraînant une sensation de manque d'énergie et en perturbant le sommeil.» Ainsi, en raison de ces différents effets, les personnes concernées peuvent avoir l'impression que leur traitement fonctionne moins bien, alors que ce n'est pas le cas. «La chaleur ne modifie ni l'action des antidépresseurs ni leur élimination par l'organisme», rassure la médecin.

En revanche, certains effets indésirables des antidépresseurs peuvent influencer la transpiration, expliquant les désagréments racontés sur TikTok: «Certains traitements peuvent diminuer la transpiration, tandis que d'autres ont tendance à l'augmenter, explique notre experte. En période de canicule, cet effet peut effectivement s'avérer très désagréable: car lorsqu'une personne transpire moins, elle peut avoir l'impression d'évacuer moins efficacement la chaleur, puisque la transpiration contribue au refroidissement de la peau. À l'inverse, dans les cas où la transpiration devient plus importante, il est d'autant plus essentiel de veiller à une bonne hydratation, lorsqu'il fait chaud.»

Ne modifiez jamais votre traitement sans avis médical

Face à ces effets secondaires, encore amplifiés par les ordinaires de la chaleur, il semble donc normal que certaines personnes aient l'impression que leur traitement les rend plus vulnérables à la canicule. Or, lorsqu'ils sont pris conformément à la prescription médicale, les antidépresseurs ne sont pas censés augmenter réellement la température corporelle: «En revanche, un surdosage peut devenir dangereux, notamment parce qu'il peut entraîner une élévation de la température du corps, souligne la Dre El Biali. Ce risque existe en cas de prise de doses trop importantes ou d'association de médicaments agissant sur les mêmes cibles. Il est donc essentiel de ne jamais modifier son traitement de sa propre initiative, même si l'on se sent moins bien sur le plan de l'humeur. C'est très important, il ne faut ni augmenter la dose, ni la diminuer, ni arrêter brutalement le traitement, sans consulter un professionnel.»

Notre intervenante constate effectivement que certains patients admettent avoir oublié des prises ou affirment avoir interrompu leur traitement: «Cela peut provoquer certains symptômes et perturber l'organisme», prévient la médecin.

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Attention aux accumulations de médicaments

À noter que les situations les plus risquées concernent surtout les personnes qui prennent plusieurs traitements en même temps, celles qui souffrent d'autres maladies ou encore les personnes âgées: «Certains traitements cardiovasculaires, ainsi que des médicaments utilisés contre la maladie de Parkinson, sont plus susceptibles d'augmenter la température corporelle, précise la Dre El Biali. Mais si l'on ne ressent aucun effet particulier pendant un épisode de canicule, il n'y a pas lieu d'adapter le traitement.»

Cependant, en cas d'inconfort, de fatigue importante, de vertiges ou d'autres symptômes inhabituels, il est recommandé de consulter au plus vite. «Les personnes qui prennent également un traitement antipsychotique, ou pour stabiliser l'humeur, doivent savoir que certains effets indésirables peuvent être communs aux deux types de médicaments et s'additionner», ajoute la médecin.

Sinon, face à la canicule, les recommandations diffusées pour l'ensemble de la population s'avèrent d'autant plus importantes pour les personnes sous traitement médicamenteux. La Dre El Biali conseille ainsi de se protéger du soleil, d'éviter de sortir pendant les heures les plus chaudes, de bien s'hydrater et de limiter au maximum l'exposition à la chaleur. En cas de doute ou d'inquiétude, n'hésitez jamais à consulter votre médecin. TikTok a peut-être mis le doigt sur une problématique réelle, mais seul un spécialiste pourra vous donner les indications adaptées.