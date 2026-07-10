Les autorités prolongent l'alerte canicule jusqu'à jeudi prochain au moins. Les températures pourraient même atteindre les 37°C. MétéoSuisse alerte sur un risque accru d'incendies, particulièrement en Valais et aux Grisons.

La canicule se prolonge, avec un risque de danger 4

La canicule se prolonge, avec un risque de danger 4

ATS Agence télégraphique suisse

Selon le dernier bulletin fédéral sur les risques naturels, la vague de chaleur actuelle devrait se poursuivre au nord des Alpes au moins jusqu'au jeudi 16 juillet. Au sud des Alpes, elle devrait durer au moins jusqu'au vendredi 17 juillet.

Entre ce vendredi et demain samedi, «une humidification temporaire de la masse d'air» favorisera une augmentation de l'activité orageuse, selon MétéoSuisse. A partir de dimanche, de l'air plus sec et plus stable affluera à nouveau en Suisse, et à partir de lundi, il fera encore plus chaud. Le bulletin fédéral prévoit des températures comprises entre 31 et 35 degrés au nord des Alpes. Selon Meteo Suisse, jusqu'à 37 degrés sont même attendus à Genève mardi prochain!

Un degré «marqué», de degré 3, de canicule est actuellement en vigueur dans de nombreuses régions du pays. En début de semaine prochaine, un éventuel relèvement de l'alerte en degré 4 pour certaines régions n'est pas exclu.

Risque d’incendie de forêt variable

La Suisse est touchée par le risque d’incendie de forêt, indique MétéoSuisse. Seuls dans certaines parties du canton des Grisons, le risque est «limité», dans toutes les autres régions, il est «marqué», «fort» ou «très fort». Ce dernier niveau s’applique à certaines parties des cantons du Valais et des Grisons.

Des restrictions d’utilisation de l’eau peuvent être mises en place dans de nombreux endroits. De nombreuses communes suisses ont d’ailleurs déjà appelé à économiser l’eau.