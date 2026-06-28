DE
FR

Arrivée d'un front froid
Les températures devraient descendre à partir de lundi

Les alertes canicule restent en vigueur en Suisse, malgré l'arrivée d'un front froid attendu dès lundi. La baisse des températures s'amorcera après un épisode marqué par un record de 39 degrés en juin.
Publié: 12:51 heures
1/2
Les températures seront en baisse à partir de lundi après-midi, lorsque le front froid aura amené de l’air plus frais en Suisse romande.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les niveaux de danger de canicule de niveau 4 et 3 sont maintenus dimanche en Suisse, indique l'Office fédéral de météorologie (MétéoSuisse). Selon le bulletin fédéral, les températures diminueront réellement à partir de lundi.

Dans la nuit de samedi à dimanche, des orages et des averses sont tombés dans les Alpes et Préalpes, avec entre 10 et 30 mm de pluie. Les températures nocturnes ne sont pas pour autant descendues, il faisait par exemple 18,7°C à Payerne (VD) à 07h00 et 24°C à 06h00 à Neuchâtel.

«L’arrivée d’une masse d’air plus fraîche va faire descendre les températures», explique dimanche MétéoSuisse à Keystone-ATS. Ce front froid arrive de l’ouest et traversera la Suisse entre dimanche après-midi et lundi matin.

A lire également
Plus de 35°C attendus pour encore au moins 191 millions d'Européens
Légère baisse depuis samedi
Plus de 35°C attendus pour encore au moins 191 millions d'Européens
Un élu infirmier réclame d'urgence la clim dans les hôpitaux
Plus un «tabou»
Un élu infirmier réclame d'urgence la clim dans les hôpitaux

Les températures seront en baisse réellement à partir de lundi vers la mi-journée, lorsque le front froid aura amené de l’air plus frais dans notre région, note MétéoSuisse.

Les 39 degrés mesurés samedi à Beznau et à Bâle constituent un nouveau record national de chaleur pour un mois de juin.

Découvrez nos contenus sponsorisés
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus