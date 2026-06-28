Au moins 191 millions d'habitants en Europe, notamment en Allemagne, Pologne, Hongrie et en République tchèque, devraient encore connaître des températures supérieures à 35°C dimanche, selon les calculs de l'AFP. Ce chiffre est en légère baisse par rapport à samedi.
Au total, les températures maximales devraient dépasser 30°C pour plus de 381 millions d'habitants en Europe (hors Turquie), contre plus de 400 millions la veille. Cette analyse, à partir des prévisions du service météorologique allemand et des projections de population en 2025 du Joint Research Center, rejoint les chiffres de l'ONG autrichienne Klimadashboard.
Samedi, le modèle météorologique calculé à 5h00 (heure suisse) avait prévu des températures supérieures à 35° pour au moins 193 millions de personnes.
La quasi-totalité de la Pologne, de la Hongrie et de la République tchèque devraient voir le thermomètre grimper au-delà des 35°C dimanche, tout comme 42 millions de personnes dans une grande partie de l'Allemagne, notamment à Berlin. La Slovaquie, la Serbie, la Croatie, l'Italie, l'Autriche ainsi que l'ouest de l'Ukraine seront également concernés.
Modélisation
Pour établir ces chiffres, l'AFP a utilisé une méthode proche de celle de Klimadashboard en croisant le modèle de prévisions météorologiques du Deutscher Wetterdienst (DWD), le service météorologique allemand, calculé à 03H00 GMT avec la densité de population. Les habitants d'une zone sont comptabilisés si le modèle prévoit, à un moment de la journée vendredi, des températures supérieures à 30 ou 35°C à cet endroit.
Le modèle ayant une précision d'environ 6,5 km, il ne peut complètement refléter les îlots de chaleur urbains, a indiqué David Jablonski de l'ONG Klimadashboard à l'AFP. Ainsi, l'analyse «sous-estime probablement le nombre de personnes touchées dans les zones urbaines denses», précise-t-elle sur son site «European Heat Tracker».