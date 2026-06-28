DE
FR

Légère baisse depuis samedi
Plus de 35°C attendus pour encore au moins 191 millions d'Européens

Près de 191 millions d'Européens devraient encore subir des températures supérieures à 35°C dimanche. La chaleur extrême recule légèrement, mais plus de 381 millions de personnes restent concernées.
Publié: 12:22 heures
1/2
Samedi, le modèle météorologique avait prévu des températures supérieures à 35° pour au moins 193 millions de personnes.
Photo: Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Au moins 191 millions d'habitants en Europe, notamment en Allemagne, Pologne, Hongrie et en République tchèque, devraient encore connaître des températures supérieures à 35°C dimanche, selon les calculs de l'AFP. Ce chiffre est en légère baisse par rapport à samedi.

Au total, les températures maximales devraient dépasser 30°C pour plus de 381 millions d'habitants en Europe (hors Turquie), contre plus de 400 millions la veille. Cette analyse, à partir des prévisions du service météorologique allemand et des projections de population en 2025 du Joint Research Center, rejoint les chiffres de l'ONG autrichienne Klimadashboard.

Samedi, le modèle météorologique calculé à 5h00 (heure suisse) avait prévu des températures supérieures à 35° pour au moins 193 millions de personnes.

A lire également
En France, déjà 1000 décès de plus que la normale recensés
Nombreux décès à domicile
En France, déjà 1000 décès de plus que la normale recensés
La climatisation à fond ne sera jamais la solution
Commentaire
Par Richard Werly
La climatisation à fond ne sera jamais la solution

La quasi-totalité de la Pologne, de la Hongrie et de la République tchèque devraient voir le thermomètre grimper au-delà des 35°C dimanche, tout comme 42 millions de personnes dans une grande partie de l'Allemagne, notamment à Berlin. La Slovaquie, la Serbie, la Croatie, l'Italie, l'Autriche ainsi que l'ouest de l'Ukraine seront également concernés.

Modélisation

Pour établir ces chiffres, l'AFP a utilisé une méthode proche de celle de Klimadashboard en croisant le modèle de prévisions météorologiques du Deutscher Wetterdienst (DWD), le service météorologique allemand, calculé à 03H00 GMT avec la densité de population. Les habitants d'une zone sont comptabilisés si le modèle prévoit, à un moment de la journée vendredi, des températures supérieures à 30 ou 35°C à cet endroit.

Le modèle ayant une précision d'environ 6,5 km, il ne peut complètement refléter les îlots de chaleur urbains, a indiqué David Jablonski de l'ONG Klimadashboard à l'AFP. Ainsi, l'analyse «sous-estime probablement le nombre de personnes touchées dans les zones urbaines denses», précise-t-elle sur son site «European Heat Tracker».

Découvrez nos contenus sponsorisés
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus