Près de 191 millions d'Européens devraient encore subir des températures supérieures à 35°C dimanche. La chaleur extrême recule légèrement, mais plus de 381 millions de personnes restent concernées.

Plus de 35°C attendus pour encore au moins 191 millions d'Européens

Plus de 35°C attendus pour encore au moins 191 millions d'Européens

ATS Agence télégraphique suisse

Au moins 191 millions d'habitants en Europe, notamment en Allemagne, Pologne, Hongrie et en République tchèque, devraient encore connaître des températures supérieures à 35°C dimanche, selon les calculs de l'AFP. Ce chiffre est en légère baisse par rapport à samedi.

Au total, les températures maximales devraient dépasser 30°C pour plus de 381 millions d'habitants en Europe (hors Turquie), contre plus de 400 millions la veille. Cette analyse, à partir des prévisions du service météorologique allemand et des projections de population en 2025 du Joint Research Center, rejoint les chiffres de l'ONG autrichienne Klimadashboard.

Samedi, le modèle météorologique calculé à 5h00 (heure suisse) avait prévu des températures supérieures à 35° pour au moins 193 millions de personnes.

La quasi-totalité de la Pologne, de la Hongrie et de la République tchèque devraient voir le thermomètre grimper au-delà des 35°C dimanche, tout comme 42 millions de personnes dans une grande partie de l'Allemagne, notamment à Berlin. La Slovaquie, la Serbie, la Croatie, l'Italie, l'Autriche ainsi que l'ouest de l'Ukraine seront également concernés.

Modélisation

Pour établir ces chiffres, l'AFP a utilisé une méthode proche de celle de Klimadashboard en croisant le modèle de prévisions météorologiques du Deutscher Wetterdienst (DWD), le service météorologique allemand, calculé à 03H00 GMT avec la densité de population. Les habitants d'une zone sont comptabilisés si le modèle prévoit, à un moment de la journée vendredi, des températures supérieures à 30 ou 35°C à cet endroit.

Le modèle ayant une précision d'environ 6,5 km, il ne peut complètement refléter les îlots de chaleur urbains, a indiqué David Jablonski de l'ONG Klimadashboard à l'AFP. Ainsi, l'analyse «sous-estime probablement le nombre de personnes touchées dans les zones urbaines denses», précise-t-elle sur son site «European Heat Tracker».