Un touriste suisse a été tué par un éléphant au mont Cameroun, au Cameroun. Aux côtés de leurs petits, les animaux sauvages se sont sentis menacés. Un touriste britannique a également été blessé, mais ses jours ne sont pas en danger.

Un Suisse est décédé dans une attaque d'éléphants au Cameroun

Un Suisse est décédé dans une attaque d'éléphants au Cameroun

Sandra Marschner

Un drame s'est produit jeudi au mont Cameroun, la plus haute montagne d'Afrique centrale: un touriste suisse a été tué par un éléphant de forêt d'Afrique, rapporte le portail d'information local «Actu Cameroun». Selon le média, l'homme faisait partie d'un groupe de six randonneurs qui se sont retrouvés face à un troupeau d'éléphants lors de leur excursion. Le groupe était composé de quatre touristes britanniques, d'un Américain et d'un ressortissant suisse, rapporte le portail d'information MMI News.

Les éléphants, sentant leurs petits en danger, seraient devenus agressifs. Pris de panique, plusieurs voyageurs ont tenté de grimper aux arbres pour se protéger. Deux d'entre eux, dont le touriste suisse, ont toutefois été attrapés par un éléphant alors qu'ils tentaient de fuir. Ils sont tombés dans un fossé et ont été transpercés par les défenses de l'animal.

Le Suisse aurait succombé à ses blessures. Un touriste britannique a également été blessé, mais ses jours ne sont pas en danger. Deux autres touristes ont subi des blessures légères. Ils ont été soignés à l'hôpital régional de Limbé, avant de pouvoir rentrer chez eux. Vendredi, une équipe de gardes devait récupérer le corps du Suisse.

Pas la première attaque mortelle

Les incidents avec des éléphants sont fréquents dans la région, rapportent les médias locaux. L'espèce des éléphants de forêt, qui sont légèrement plus petits que leurs cousins de la savane, est fortement menacée. Ils vivent principalement dans les forêts tropicales d'Afrique centrale et de l'Ouest.