La Commission des finances du National a rejeté le budget 2027 de la Confédération par 15 voix contre 9. La gauche dénonce les dépenses militaires et les coupes climat, l’UDC exige davantage d’économies; le dossier ira en session d’hiver.

Gros camouflet sous la Coupole pour le budget 2027 de Karin Keller-Sutter

Gros camouflet sous la Coupole pour le budget 2027 de Karin Keller-Sutter

En bref La Commission des finances du National rejette par 15 voix contre 9 le budget 2027, malgré un excédent prévu de 180 millions

PS et Vert-e-s dénoncent un «budget de démantèlement», les dépenses militaires et des coupes dans le climat, le social et le rail

L’UDC exige plus d’économies et refuse des hausses de TVA; Centre et PLR redoutent un blocage avant la session d’hiver

Ruedi Studer

La hausse des recettes et un programme d’allégement offrent à la Confédération un excédent prévu de 180 millions de francs pour 2027. Une bonne nouvelle en soi, mais la ministre des Finances PLR Karin Keller-Sutter essuie désormais un sérieux camouflet. Au sein de la Commission des finances du Conseil national, le budget 2027 a été rejeté.

Par 15 voix contre 9, une majorité a balayé le projet lors du vote sur l’ensemble. Les partis aux pôles opposés sont à l’origine de ce refus: l’UDC veut économiser davantage au niveau fédéral, tandis que la gauche entend dépenser plus – et les deux camps y vont à fond.

Le PS parle d’un «budget de démantèlement»

Dans un communiqué, le PS parle d’un «budget de démantèlement». Selon lui, le centre-droit sabre le pouvoir d’achat, l’égalité et le climat, tout en servant ses propres intérêts dans l’armée et l’agriculture. «C’est une politique financière irresponsable», déclare la conseillère nationale PS Tamara Funiciello à Blick. Elle s’agace en particulier de l’augmentation massive des dépenses militaires.

«Nous disons non à un budget qui n’apporte presque rien à la population et qui donne à une armée de bras cassés et de luxe tout ce qu’elle veut, déplore la Bernoise. Au lieu d’investir dans des logements abordables ou dans nos infrastructures ferroviaires, la droite envoie l’argent de nos impôts aux Etats-Unis pour acheter des armes qui n’arrivent jamais.» Il faut désormais changer de cap: «L’argent est là. Nous devons simplement fixer les bonnes priorités», estime Tamara Funiciello.

Les Vert-e-s s’insurgent quant à eux contre les coupes importantes dans les domaines du climat et de l’environnement. «Après l’été caniculaire de 2026, ce n’est pas acceptable», souligne la cheffe de groupe Greta Gysin. Il faut de toute urgence renforcer la protection du climat et prendre des mesures concrètes pour s’adapter au dérèglement climatique.

L’UDC veut économiser sur l'asile

De l’autre côté de l'échiquier, l’UDC monte aux barricades. «Nous exigeons une planification financière de la Confédération sans hausse de la TVA, déclare le conseiller national Lars Guggisberg. Tant que le financement nécessaire de l’AVS et de l’armée sera planifié avec des hausses de la TVA, nous rejetterons le budget.»

Il faut en outre déjà prévoir dans le budget 2027 des économies dans l’aide au développement, l’asile et la migration, ainsi que dans l’administration, le personnel et les mandats externes.

La cheffe du Centre s’agace

L’attitude de blocage des partis des deux bords exaspère la cheffe du groupe du Centre, Yvonne Bürgin. «Le budget présenté est équilibré, fixe des priorités et laisse délibérément encore une marge de manœuvre financière, déclare-t-elle. Je m’agace lorsque des partis s’accrochent à leurs revendications maximales.» La compétence budgétaire du Parlement implique aussi d’assumer la responsabilité de l’ensemble et non de faire passer uniquement des intérêts partisans.

Le PLR se montre également mécontent dans un communiqué. «Les partis aux pôles opposés risquent de provoquer un chaos financier et mettent en danger le réarmement urgent de l’armée», peut-on y lire. Le parti est particulièrement irrité par le fait que ce soit précisément l’UDC qui fournisse les voix décisives et permette à la gauche d’obtenir la majorité.

«Avec leur blocage, le PS et l’UDC risquent de rendre le Conseil fédéral et l’administration encore plus puissants, déplore le PLR. Si un budget ordinaire n’est pas adopté, la gestion provisoire des finances au moyen d’un budget d’urgence établi par le Conseil fédéral menace.» Le Parlement n'aurait alors plus qu'à l'entériner.

Le duel final lors de la session d’hiver

La décision négative de la commission a été précédée de longues discussions et d’âpres négociations. Le Conseil national devra donc se prononcer lors de la session d’hiver sur plus de 100 propositions de modification par rapport au projet du Conseil fédéral.

Si, après la commission, la Chambre basse rejette elle aussi le projet de budget lors du vote sur l’ensemble, cela équivaudra à un renvoi. Ce dernier ne serait toutefois définitif que si le Conseil des Etats rejetait également le budget ou si l’une des deux Chambres le rejetait à deux reprises. Ce n’est qu’alors que la ministre des Finances Karin Keller-Sutter devrait revoir sa copie.