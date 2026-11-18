La commission des finances du Conseil des Etats recommande d'approuver le controversé budget 2027. Une semaine plus tôt, la commission du National avait proposé de le refuser.
La commission a approuvé le budget sans opposition «après deux jours d'intenses discussions», indique-t-elle mercredi dans un communiqué. Celle du National l'avait elle rejeté par 15 voix contre 9. Le budget 2027 sera discuté à la session de décembre.
Le plan d'allègement budgétaire de la Confédération commencera à s'appliquer en 2027. Le Parlement l'avait adopté en mars après de vifs débats.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Quand les clients vous recherchent avec l’IA
Votre entreprise risque-t-elle de rester sur le carreau?
Présenté par
De la Série 3 à la BMW i3
La BMW la plus vendue de tous les temps est désormais électrique