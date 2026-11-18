La commission des finances du Conseil des Etats valide le projet controversé du budget 2027 de la Confédération. Cette décision tranche avec celle de son homologue du National qui prônait le rejet il y a peu.

La commission des Etats recommande d'approuver le budget fédéral 2027

La commission des Etats recommande d'approuver le budget fédéral 2027

La commission des finances du Conseil des Etats recommande d'approuver le controversé budget 2027. Une semaine plus tôt, la commission du National avait proposé de le refuser.

La commission a approuvé le budget sans opposition «après deux jours d'intenses discussions», indique-t-elle mercredi dans un communiqué. Celle du National l'avait elle rejeté par 15 voix contre 9. Le budget 2027 sera discuté à la session de décembre.

Le plan d'allègement budgétaire de la Confédération commencera à s'appliquer en 2027. Le Parlement l'avait adopté en mars après de vifs débats.