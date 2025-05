L'effondrement du glacier du Birch sur Blatten suscite un intérêt médiatique global.

Les yeux du monde se sont tournés sur Blatten, après l'effondrement du glacier du Birch et l'ensevelissement du village haut-valaisan. Les grandes chaînes de télévision allemandes et françaises ont par exemple dépêché des envoyés spéciaux dans le Lötschental.

La raison numéro une est évidente: les images sont impressionnantes, les émotions des habitants qui ont perdu leur maison sont fortes. Entre l'évacuation aérienne spectaculaire des vaches, des moutons et des voitures et la destruction d'un village alpin historique, il y a de quoi raconter des histoires, tantôt anecdotiques, tantôt tragiques.

Photos et vidéos font le tour du globe

Les vidéos du principal éboulement du glacier – qui a recouvert Blatten de gravats et laisse désormais la Lonza, la rivière, former un dangereux lac – ont rapidement fait le tour du monde tant sur les réseaux sociaux qu’à la télévision ou sur les sites Internet. Et ce dès ce mercredi après-midi 28 mai qui restera dans les mémoires valaisannes.

Les médias allemands sont présents en masse. Les chaînes de télévision ARD, ZDF et RTL se sont rendues dans le Haut-Valais. France 2 a évoqué le drame haut-valaisan dès mercredi soir, y consacrant plus de deux minutes dans son journal de 13h00 ce jeudi. TF1 en a fait de même avec un reportage maison. La BBC (Grande-Bretagne) et CNN (Etats-Unis) ont également parlé de l'effondrement du glacier du Birch.

Du côté des médias écrits, le journal «Bild», l’un des plus importants titres allemands, avait déjà dépêché un journaliste sur place la semaine dernière. Tous les grands journaux européens parlent du drame de Blatten dans leur édition du jour – le «Corriere della Sera» en Italie, le «Guardian» au Royaume-Uni, «Le Monde» et «Le Figaro» en France ou encore le «New York Times» aux Etats-Unis. Les photographies de la catastrophe sont également visibles loin à la ronde, que ce soit au Luxembourg et en Roumanie ou beaucoup plus loin comme au Brésil ou au Vietnam.

L'effondrement, symbole du réchauffement climatique

Dans bon nombre de médias et de marques de soutien sur les réseaux sociaux, une question revient souvent: l’effondrement du glacier du Birch est-il une conséquence directe du réchauffement climatique?

Il est trop tôt pour l'affirmer, disent les experts. Des analyses géologiques sont encore en cours pour déterminer les causes de ce glissement de terrain et il faudra du temps, celui que prennent généralement les réponses scientifiques. La plupart des analyses s’accordent pour l'instant sur un élément: Le permafrost ou pergélisol – ce sol gelé qui maintient la paroi rocheuse – fond à cause des températures qui grimpent. Et ce pourrait être l'une des causes de la catastrophe de Blatten.

Concrètement, le sol devient instable et les blocs de roche chutent. Ils alourdissent le glacier, qui n’arrive plus à tenir et finit par lâcher. «Personne aujourd'hui ne peut imputer cet événement avec certitude au réchauffement climatique», nuance le météorologue de MétéoNews Vincent Devantay. Il préfère pour le moment parler de «succession de facteurs», mais estime que cela peut être l'une des causes.

«Pour certains, le raccourci est vendeur, tempère le météorologue. Les géologues devront chercher les causes profondes de cet évènement particulier». Au-delà de la réponse exacte, qui n'est pas encore donnée, ce qu’il s’est passé à Blatten est avant tout un avertissement pour tous les villages alpins, qui alerte la Suisse et le monde sur la condition des glaciers.

Au même moment, une étude sur la vulnérabilité des glaciers

Coïncidence, une étude internationale, publiée dans la prestigieuse revue «Sciences» le lendemain de l’effondrement, montre que les glaciers sont plus vulnérables au changement climatique qu'on ne le pensait. Les scientifiques affirment que ces grandes masses de glace de montagne devraient perdre 76% de leur masse durant les prochaines années, si on ne fait rien pour freiner le réchauffement des températures.

En revanche, selon cette étude, si on arrive à maintenir les températures sous le seuil des 1,5°C fixé par les accords de Paris, plus de la moitié de la masse actuelle des glaciers pourrait être préservée. En bref, même sans être nécessairement causé entièrement par le réchauffement climatique, Blatten et son glacier sont devenus des symboles chez les écologistes du monde entier.