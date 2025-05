La montagne s'effondre Les vaches volantes du Valais, héliportées loin de Blatten, font fondre la BBC

L'évacuation spectaculaire de 52 bovins par hélicoptère à Blatten (VS) face à un risque d'éboulement émeut à l'international. La BBC et les réseaux sociaux s'amusent de cette situation, tandis que l'incertitude persiste sur l'avenir du village et du glacier de Birch.