Le glacier du Birch dans le Lötschental, chargé d'éboulis, est une source d'inquiétude (photo d'archives). Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ATS Agence télégraphique suisse

L'incertitude règne toujours jeudi matin dans la zone de l'éboulement de Blatten (VS). La question de savoir combien de temps le glacier de Birch peut résister reste posée, a indiqué un porte-parole de l'état-major régional de conduite du Lötschental.

Plus les forces s'exercent sur le glacier, plus la question de savoir combien de temps cela va encore durer se pose, a déclaré le porte-parole à l'agence de presse Keystone-ATS tôt jeudi matin. Il a souligné qu'il n'y a toujours pas de dommages aux personnes ou aux infrastructures.

Plus d'informations jeudi

Dans la nuit de mercredi à jeudi, de nombreux mouvements ont été observés et la situation est comparable à celle de la veille: des éboulements partiels au Petit Nesthorn ont fait grossir l'amas d'éboulis sur le glacier de Birch situé en contrebas. Le porte-parole a laissé entrevoir de plus amples informations pour jeudi après-midi, sauf en cas d'événement majeur. Une conférence de presse est prévue à Ferden (VS) pour informer sur la situation actuelle et les derniers chiffres.