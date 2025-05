Blick a rencontré les habitants déplacés de Blatten (VS) «Nous avons eu 15 minutes pour faire nos bagages»

Blatten (VS), au fond du Lötschental, vit dans la peur depuis lundi. Un éboulement menace le village et ses 300 habitants qui ont été évacués. Blick s'est rendu dans le Lötschental et s'est entretenu avec les villageois déplacés.