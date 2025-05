La montagne gronde dans le Lötschental

1/2 Des habitants de Blatten ont dû être évacués samedi soir à la suite d' une coulée de boue survenue ces derniers jours. Photo: dr

ATS Agence télégraphique suisse

La situation reste préoccupante à Blatten, dans le Lötschental, où les glaciers de Birch et du Petit Nesthorn présentent des instabilités, a indiqué dimanche l'état-major de conduite régional. Au total 92 habitants et 16 touristes ont dû quitter samedi leur maison.

«L'instabilité persistante du terrain au-dessus de Blatten (VS) constitue toujours une menace réelle», indiquent l'état-major et la commune dans leur communiqué. Le danger est réévalué en permanence. Les autorités n'excluent pas une adaptation du périmètre d'évacuation en cas de nécessité. La veille au soir, une partie du territoire communal au sud de la Lonza a été évacuée.

Les mesures actuelles ainsi qu'un vol de reconnaissance samedi matin confirment une dynamique croissante. En l'espace de quelques jours, des affaissements de plusieurs mètres de profondeur et de grandes fissures ont été observées, poursuit l'état-major.

Un éboulement dans la région du «Petit Nesthorn», qui a également entraîné une partie du glacier de Birch, avait déclenché une lave torrentielle il y a quelques jours. Celle-ci s'est arrêtée à environ 500 mètres en amont de la rivière Lonza, en dehors du village.

Plus de 100 évacués

En raison du danger, la commune a, sur ordre du Service cantonal des dangers naturels, décidé samedi soir d'évacuer une partie du territoire communal. Les opérations se sont déroulées dans le calme, poursuit le communiqué. Les 92 habitants et 16 touristes concernés ont tous pu être relogés rapidement.

La route entre Ried et Blatten est fermée durant la nuit. Elle est ouverte au trafic entre 5h00 et 21h30, mais sous surveillance. La commune appelle la population à ne pas rester dans la zone évacuée, à ne pas contrevenir aux fermetures et barrières en place et à suivre des consignes des autorités.

Le glacier de Birch est sous surveillance depuis les années 1990. La commune suppose que la fonte imminente de la neige à partir de 2500 mètres d'altitude pourrait être à l'origine de la situation de danger actuelle.