1/5 Météo Suisse émet un avertissement pour le Valais et l'Oberland bernois. Photo: Screenshot

Johannes Hillig

L'hiver a fait un retour spectaculaire en Valais! Des routes sont fermées, des arbres sont tombés et des communes sont privées d'électricité: la neige paralyse tout le canton.

Mercredi, MétéoSuisse avait confirmé le degré 5 de danger – le niveau maximal – pour des précipitations extrêmes dans le Haut-Valais au moins jusqu'à jeudi soir, 18h. Et l'Office fédéral de météorologie et de climatologie ne s'est pas trompé. Jeudi, la limite des chutes de neige est même descendue jusque dans la vallée du Rhône en raison des précipitations persistantes; en matinée, une couche d'or blanc recouvrait l'aéroport de Sion, à 482 mètres d'altitude.

«Deux à trois mètres de neige en peu de temps»

En montagne, par contre, les cumuls de neige sont très impressionnants. «Par endroits, il est tombé entre deux et trois mètres en peu de temps», explique Roger Perret de MeteoNews à Blick. Le météorologue se dit lui-même surpris par les quantités de neige.

Neige fraîche tombée ces 48 dernières heures. Photo: SLF

Mais le pire semble être passé. Même s'il continue de neiger, les précipitations devraient progressivement s'atténuer durant l'après-midi de jeudi et le chaos provoqué par ces violentes intempéries devrait gentiment s'estomper.

«Il faisait beaucoup trop sec»

Malgré tout, l'abondance de neige et de pluie a aussi ses bons côtés, estime Roger Perret: «Il y a eu beaucoup trop peu de précipitations ces dernières semaines et les sols étaient trop secs.» Le météorologue apporte également une autre bonne nouvelle en vue du week-end de Pâques. Même si le ciel devrait rester chargé jusqu'à vendredi matin, une franche amélioration est prévue en deuxième partie de journée. Et samedi s'annonce comme étant la journée la plus ensoleillée du week-end. Avant le retour de quelques averses pour dimanche et lundi. Mais rien de comparable à ce que le Valais a vécu ces dernières heures.