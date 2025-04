Plusieurs liaisons ferroviaires interrompues en Valais et au-delà

Les intempéries et les fortes chutes de neige perturbent fortement jeudi le trafic ferroviaire en Valais et les liaisons vers Milan, notamment. Les CFF lancent une mise en garde. «Inondations, neige abondante, arbres tombés et branches tombées, les dommages sont multiples. Ces facteurs affectent considérablement le trafic ferroviaire et routier», écrit l'entreprise de transports sur son site.

Des problèmes de lignes de contact entraînent «l'interruption temporaire» des lignes Brigue–Domodossola–Milan, Brigue-Frutigen (BE) et Brigue-Loèche. des bus de remplacement sont prévus à Brigue et Loèche, dans la mesure où la météo le permet.

Des nombreux trains déjà complets

Les Eurocity Genève–Milan sont supprimés entre Sion et Milan, de même que la liaison Bâle-Milan à partir de Spiez (BE). Plusieurs Intercity passent aussi à la trappe entre Spiez et Brigue ou entre Viège et Brigue, entre autres perturbations affectant le Haut-Valais et une partie du canton de Berne. Les voyageurs entre Lausanne et Viège sont acheminés via Berne. Pour se rendre en Italie par le train, les voyageurs doivent passer par Bellinzone via Lucerne ou Zurich.

Pendant la période de Pâques, il faut s’attendre à une augmentation de l’affluence, préviennent encore les CFF. «De nombreux trains à réservation obligatoire sont généralement déjà complets.»