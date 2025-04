Photo: Getty Images

Des petites voitures de notre enfance aux familiales qui nous emmènent en voyage, les voitures nous accompagnent tout au long de la vie, comme le montre la compilation ci-dessous. Les modèles évoluent en fonction de la période de notre vie. Et vous, où en êtes-vous en ce moment? En d’autres termes, quel âge avez-vous au niveau automobile? Répondez aux questions du quiz ci-dessous pour le découvrir de façon amusante. Vous apprendrez aussi quel modèle vous correspond le mieux!

Premier match à l’extérieur

Dès la plus tendre enfance, la voiture fait partie de notre vie. Par exemple, lors des longs trajets des vacances jusqu’à la Méditerranée. Ou tout simplement pendant la semaine, lorsque vous jouez au football ou au hockey et que vos parents vous conduisent avec vos frères et sœurs à l’entraînement et aux matchs, ce qui serait difficilement possible sans un monospace spacieux.

Premiers émois en discothèque

Quand arrive l’âge de sortir en boîte, la plupart du temps, on se fait encore conduire. Mais comme vos parents trouvent que vous devez apprendre à vous débrouiller par vous-même, vous prenez le taxi avec votre bande de copains. Parce qu’il n’y a pas de bus de nuit ni de train de banlieue qui va jusqu’à votre domicile à la campagne.

Première heure de conduite

Mais tôt ou tard, l’oiseau souhaite quitter le nid et voler de ses propres ailes. Et pour cela, la première étape, c’est la leçon de conduite. Vos parents roulent en break, en SUV ou même en monospace, alors cela vous rassure que le moniteur d’auto-école conduise une voiture un peu plus compacte, avec laquelle il est plus facile d’apprendre à conduire et surtout à se garer.

Première voiture

Souvent, notre première voiture est elle aussi une petite citadine, mais surtout pour des raisons de budget. Les gros véhicules viendront plus tard…

Premier déménagement

Pour votre premier déménagement, cela vous arrange vraiment bien que vos parents n’aient pas encore vendu leur monospace, même si vous êtes leur dernier enfant à quitter le nid. Ils l’ont sagement conservé jusqu’à ce moment clé.

Premiers bus

Vous conduisez maintenant un bolide un peu plus rapide et vous aimez le tester pour voir ce qu’il a dans le ventre. Résultat: vous ne tardez pas à recevoir votre première contravention.

La famille

Encore un nouveau changement en perspective: le premier enfant ne va pas tarder à naître, ce qui implique qu’il va falloir non seulement un plus grand logement, mais aussi une plus grande voiture. Dans un premier temps, vous décidez d’acheter un break, mais vous envisagez de prendre un SUV si la famille s’agrandit. En cas de doute, vous pouvez même passer à la taille au-dessus, si jamais vos enfants auraient envie de jouer au foot ou au hockey.

La crise de la quarantaine

Comme le temps passe! On a l’impression que nos enfants viennent de naître, et les voilà qui quittent déjà la maison. Maintenant, la voiture est beaucoup trop grosse pour vous. Vous avez donc envie de reprendre là où vous en étiez avant de fonder une famille, et vous achetez une voiture de sport (encore un peu plus puissante).

Après la crise de la quarantaine

Il arrive un moment où votre hanche ne supporte plus de monter et descendre de votre voiture de sport trop basse. Et maintenant que vous avez 60 ans, vous ne ressentez plus le besoin d’afficher votre statut social au garage. Vous passez à un crossover dans lequel vous pouvez monter plus facilement et qui reste très maniable. Et en plus, vous voyez mieux la route.

Pour la génération suivante

Et en parlant de voir, ou plutôt de voir à long terme, vos petits-enfants commencent à avoir l’âge d’aller à l’auto-école et d’apprendre à conduire sur une voiture électrique, alors vous changez vous aussi une dernière fois – pour un SUV électrique compact. Hors de question que les jeunes vous fassent culpabiliser sur ce point!