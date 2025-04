Légèrement amères, délicates et totalement de saison: les asperges sont un mets à part et ces six vins savent exactement comment les sublimer.

1/13 «Pointes d'amour» voici comment Madame de Pompadour, maîtresse de Louis XV, appelait les asperges. L’association avec le vin n’est pas toujours facile. Des vins plutôt neutres issus de cépages comme le pinot blanc ou le sylvaner conviennent mieux, car ils ne masquent pas l’amertume délicate des asperges. Photo: Shutterstock

Article rémunéré, présenté par Mondovino

La saison des asperges ne tolère aucun compromis, surtout pas dans le verre. Surnommées les «pointes d’amour» par Madame de Pompadour, elles sont bien plus qu’un simple produit de saison. Les asperges, c’est une véritable fête pour les sens, un événement culinaire dont les Suisses raffolent.. Pourtant, malgré toute leur délicatesse gustative, marier les asperges avec des vins n’est pas aussi évident qu’il n’y paraît. Mais ceux qui trouvent le bon accord vivront une alliance harmonieuse qui incarne le printemps dans toute sa splendeur.

Un couple exigeant

L’asperge est délicate et c’est précisément ce qui la rend complexe à marier avec le vin. Son amertume subtile, tant appréciée des gourmets, ne s’accorde pas avec tous les cépages. Le défi consiste à trouver un vin qui souligne les arômes fins de l’asperge sans les dominer. Mais une fois le bon partenaire trouvé, la combinaison peut se transformer en véritable explosion de saveurs.

Un blanc? Oui. Mais avec délicatesse. Les vins fruités, puissants, exubérants font disparaître les nuances des asperges. À la place, on privilégiera des cépages neutres et peu aromatiques, qui laissent la vedette à l’asperge. Le pinot blanc et le pinot gris sont ici des compagnons idéaux. Leur discrétion met en valeur la texture délicate de l’asperge.

Aromatique? Non merci!

Outre le pinot blanc, le sylvaner et le müller-thurgau se prêtent bien à l’accord avec les asperges. Ces deux cépages sont discrets sur le plan aromatique et laissent le légume s’exprimer. Le sylvaner, par exemple, apporte de douces notes de pomme et de poire, tandis que le müller-thurgau séduit par ses arômes floraux et printaniers. Les deux offrent une belle fraîcheur et un bon équilibre, en parfaite harmonie avec l’amertume subtile de l’asperge.

Des vins plus charpentés pour des plats d’asperges plus riches

Mais les asperges savent aussi se faire plus généreuses. Lorsqu’elles sont préparées de façon plus gourmande – accompagnées d’une sauce hollandaise onctueuse – elles appellent des vins plus charpentés. Dans ce cas, un chardonnay s’impose comme un choix idéal. Grâce à sa belle structure et à son corps généreux, il accompagne parfaitement ces recettes plus riches, en équilibrant avec finesse la puissance de leurs arômes.

Pour les asperges vertes, au goût plus vif, un sauvignon blanc ou un grüner veltliner peuvent également offrir des accords intéressants. Ces deux vins apportent une acidité vive et un fruité subtil qui mettent en valeur le côté vif de l’asperge verte.

Dans l’assortiment varié de Coop, vous trouverez en rayon de quoi célébrer le printemps comme il se doit.

Laissez-vous inspirer!

Pour vous rendre la saison des asperges encore plus savoureuse, j’ai dégusté différents vins blancs. Voici mes favoris:

Ces vins méritent une place dans votre cave pour accompagner les asperges.

Le chef d’œuvre Pfalz QbA Weissburgunder vom Landschneckenkalk Katrin Wind, à 19.95 francs Un excellent exemple de cet équilibre délicat: ce pinot blanc «vom Landschneckenkalk» du domaine Katrin Wind, en Palatinat. Ce vin est un véritable chef-d’œuvre, remarquable non seulement pour son nez complexe – avec des arômes de fumée délicate, d’abricot, d’agrumes et d’herbes du jardin – mais aussi pour son élégance et sa minéralité en bouche. Le pinot blanc démarre tout en finesse, avec une acidité délicate qui s’accorde parfaitement à l’amertume légère des asperges. Sa structure puissante ne devient jamais trop robuste, mais reste toujours élégante et équilibrée. Un tel vin transforme un plat d’asperges en une véritable œuvre culinaire. Un vin qui vaut chaque centime dépensé.

Commander maintenant

Le pétillant Zurich AOC Zürichsee Riesling-Sylvaner, à 13.95 francs Ce riesling-sylvaner simple mais sincère du lac de Zurich séduit par sa fraîcheur vive et son fruité. Il dévoile des arômes d'agrumes et une légère note de fleur de sureau. Un soupçon de prairie printanière et une fraîcheur vivifiante en font un plaisir à boire. Son acidité vive et sa minéralité discrète accompagnent parfaitement les asperges blanches servies avec une sauce au beurre et au citron et des pommes de terre.

L'exquis Zurichsee AOC Riesling Sylvaner Gold Schwarzenbach Weinbau, à 24.95 francs Le riesling-sylvaner sait se montrer plus ambitieux. Avec des arômes de pêches mûres, de miel délicat et une touche de salinité minérale, ce vin du domaine Schwarzenbach est impressionnant. En bouche, l'acidité est fine et bien intégrée, donnant un vin à la fois rafraîchissant et complexe. Sa texture soyeuse et ses arômes de fleurs séchées et d'herbes lui confèrent une élégante profondeur. Idéal avec des asperges accompagnées d'un beurre blanc et d'un filet de sandre poêlé. La complexité du vin s'accorde parfaitement avec les arômes délicats de l'asperge et les notes riches de la sauce.

Le frais Heideboden Cuvée Weiss Burgenland Hannes Reeh, à 14.95 francs Cette élégante cuvée blanche du Burgenland autrichien allie la fraîcheur subtile du pinot blanc aux notes herbacées du sauvignon blanc. Des arômes de pomme verte, d'agrumes et d'herbes fraîches s'unissent harmonieusement dans un vin à la fois complexe et équilibré. Doté d'une belle acidité et d'une finale fraîche, il accompagne parfaitement des asperges avec une sauce aux herbes tout comme des asperges vertes simplement grillées.

Le polyvalent Naturaplan Bio Château Barillet vin suisse de pays blanc, à 14.95 francs Cette cuvée réussie de chasselas, pinot blanc, chenin blanc et pinot gris, issue de Genève, marie la finesse et la fraîcheur de ces quatre cépages en un tout harmonieux. Des arômes de fleurs blanches, de poires mûres et une touche d'agrumes sont accompagnés d'une minéralité discrète qui donne au vin une subtile profondeur. En bouche, il est vif, doté d'une acidité fine, et présente une texture douce qui en fait un compagnon aussi polyvalent que raffiné. Idéal avec des asperges à la flamande – une recette où les asperges sont servies dans une sauce riche à base d'œuf, de beurre de moutarde et d'estragon.

Le crémeux Alto Adige DOC Chardonnay Tiefenbrunner Schlosskellerei Turmhof, à 24.50 francs Ce remarquable chardonnay du Tyrol du Sud séduit par sa complexité élégante et son boisé discret. Des arômes de pommes mûres, de melon, de miel et une touche de vanille se mêlent à de subtiles notes toastées qui donnent au vin une chaleur et une profondeur délicates. En bouche, il est ample et soyeux, avec une acidité bien intégrée et une longue finale. Un compagnon idéal pour des asperges à la crème, où le délicieux légume est servi dans une sauce onctueuse agrémentée de fines herbes et de parmesan.