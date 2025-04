«Red Bull World of Racing 2025», c’est le nom de la nouvelle attraction du Musée des Transports de Lucerne. Véhicules iconiques, expériences interactives autour du sport automobile et mises en scène spectaculaires marquent cette exposition haute en couleurs.

Red Bull World of Racing, au Musée des transports de Lucerne. Photo: Red Bull Content Pool

Article rémunéré, présenté par Red Bull Media World

Prendre un jour la courbe la plus célèbre de la Formule 1 à pleine vitesse, c’est un rêve pour de nombreux fans d’automobile dans le monde. La fascination pour le «raidillon de l’Eau Rouge» reste intacte: ce virage mythique du circuit de Spa-Francorchamps (Belgique) pousse les pilotes aux confins des limites humaines.

Celles et ceux qui veulent se faire une idée authentique de ce que c’est d’être au volant dans cette courbe trouveront leur bonheur au Musée des Transports de Lucerne. Dans l’exposition «Red Bull World of Racing 2025», on peut expérimenter six circuits différents de Formule 1 grâce à un simulateur de course moderne, au volant de plusieurs F1 Red Bull. Moi non plus, je ne voulais pas manquer ça lors de ma visite et j’ai pris place dans le simulateur. Embarquez avec moi dans cette expérience hors du commun.

Sur le circuit de Spa, je suis resté un peu prudent au début, impressionné par la vitesse et les virages audacieux. Malgré cela, j’ai terminé quelques fois dans l’herbe de ce tracé, considéré depuis des décennies comme le plus beau et le plus palpitant par les pilotes de Formule 1.

Tout tourne autour du meilleur temps

Malgré ma maigre performance, j’ai pu me sentir pendant quelques minutes comme la superstar de Red Bull, Max Verstappen, ou mon idole de jeunesse Ayrton Senna. Le simulateur de course est sans conteste l’un des points forts de l’impressionnante exposition Red Bull World of Racing au Musée des Transports, qui met en avant les deux disciplines reines du sport automobile: la Formule 1 et la MotoGP.

Différents véhicules et motos de toutes catégories offrent une vue d’ensemble variée des activités exceptionnelles de Red Bull. La fameuse RB19 de 2023 y est exposée: avec 21 victoires sur 22 courses, il s’agit de la voiture la plus performante de toute l’histoire de la Formule 1.

De nombreuses autres répliques y sont aussi présentes, comme la moto championne du monde 2015 de la légende MotoGP Marc Márquez, ou encore des pièces issues du Dakar, de la motocross ou du NASCAR et témoignent également de la passion de Red Bull pour les sports mécaniques. Tous ces objets racontent une histoire magique: des victoires mémorables aux prouesses techniques.

Concours: gagnez un week-end Formule 1 à Spielberg (A) pour deux personnes Max Verstappen au Red Bull Ring. Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Gagnez deux billets pour le week-end de Formule 1 au Red Bull Ring de Spielberg, en Autriche, du 27 au 29 juin 2025. La gagnante ou le gagnant recevra deux billets en tribune pour le week-end dans le secteur K, sur la ligne de départ/arrivée, avec vue imprenable sur toute la course. Ce billet donne un accès complet à l'événement pendant tout le week-end et pour profiter pleinement de la course et du programme d'accompagnement. Deux nuitées sont également incluses pour deux personnes à proximité du Red Bull Ring. Remarque: les frais de déplacement sont à la charge des gagnants. Participation réservée aux personnes de 18 ans ou plus. Fin du concours: 30 mai 2025. Les billets seront envoyés environ 10 jours avant la course sous forme numérique.

Les visiteurs sont par ailleurs pleinement divertis grâce à des jeux interactifs, des quiz et un show LED à la pointe de la technologie, dans lequel les véhicules iconiques et les plus grands moments de l’écurie Red Bull sont mis en scène avec des effets lumineux et sonores spectaculaires.

La visite peut aussi se révéler physique lors du Pit-Stop-Challenge: ici, il vous faudra changer les pneus d’une Formule 1 le plus rapidement possible, avec une clé à choc et un timer. Et ne manquez pas de vous défier avec vos amis dans le mode duel, pour faire monter la pression.

Une course effrénée sur le fil du rasoir

Ceux qui ont toujours rêvé de s’installer dans un véritable cockpit de Formule 1 en auront pour leur compte, avec à la clé des photos souvenirs uniques sous trois angles différents.

On ne prend la mesure de l’étroitesse du cockpit et de la position basse qu’une fois installé et harnaché dans le bolide de l’écurie Red Bull. Et l’idée de filer à plus de 300 km/h sur le circuit de Spa dans ce véhicule remarquablement léger est tout simplement terrifiante.

Juste à côté se trouve le simulateur de course, qui compte cette année parmi les principales attractions du Musée des Transports. Le circuit de Spa-Francorchamps, par exemple, serpente sur près de sept kilomètres à travers le relief vallonné des Ardennes belges. Aucun autre circuit ne soumet les pilotes à des contraintes physiques aussi extrêmes. Après le virage en épingle de «La Source», négocié en seconde, les pilotes accélèrent à fond et dévalent la pente jusqu’au au point le plus bas où les attend le raidillon de l’«Eau Rouge».

Dans ce creux, les pilotes subissent une force centrifuge de 4 g, soit quatre fois la gravité terrestre. Les voitures y arrivent à 300 km/h et sont plaquées au sol avec une force équivalente à 2,4 tonnes. Un pilote pesant 70 kilos ressent alors près de 300 kilos sur lui.

Certains pilotes ont décrit une course à Spa comme la plus belle sensation de leur vie, car après l’«Eau Rouge», ils éprouvent une sorte de légèreté de l’être. On voit d’abord la colline comme un mur infranchissable, puis soudain le ciel. Cela doit ressembler à ce que ressent un pilote de chasse en ascension verticale. C’est une chevauchée à toute allure sur le fil du rasoir.

Des contraintes comme une révélation

Dans le simulateur de course, tout tourne autour de ton meilleur temps. Simulateur de course avec Sébastien Loeb. Photo: Romina Amato/Red Bull Content Pool.

Les exigences extrêmes imposées aux pilotes à Spa ne se retrouvent, au mieux, que lors de shows aériens avec figures acrobatiques ou dans l’espace. Une voiture de F1 est en fait une fusée sur roues. Elle passe de 0 à 100 km/h en moins de trois secondes et de 0 à 170 km/h en un peu plus de quatre secondes. Mais ce qui est peut-être encore plus impressionnant, c’est qu’elle peut passer de 110 km/h à zéro en à peine deux secondes.

Lors d’un freinage à fond, les pilotes subissent jusqu’à 5 g, ce qui rend le maintien de la tête et la stabilité une véritable épreuve de force. Ces contraintes provoquent notamment des déplacements de la masse cérébrale et des variations du volume sanguin pompé par le cœur. Quelle révélation!

Après avoir effectué quelques tours relativement inoffensifs mais tout aussi amusants sur le circuit de Spa au Musée des Transports de Lucerne, on comprend pourquoi les pilotes, il y a plus de 30 ans, s’opposaient fermement à l’idée d’adoucir l’«Eau Rouge» avec une chicane.

Et quiconque aime l’adrénaline et la vitesse, l’odeur de l’essence et le génie mécanique sera au paradis au Red Bull World of Racing 2025, avec toutes ses installations immersives et mises en scène visuelles captivantes. Ce mélange de technique, de talent et d’action, c’est toute la magie du sport automobile.

La Formule 1 connaît d’ailleurs un véritable essor mondial, notamment grâce à la série documentaire spectaculaire de Netflix «Drive to Survive». Cette saison, ce sont 24 courses qui seront disputées à travers le monde.

Les fans de sport automobile et les passionnés d'ingénierie trouveront leur compte à l'expo Red Bull World of Racing, au Musée des transports de Lucerne. Photo: Red Bull Content Pool

Expériences Red Bull variées au Musée des Transports

Red Bull Racing a dominé la Formule 1 ces dernières années. Le Néerlandais Max Verstappen a triomphé quatre fois d’affilée. En 20 ans, l’écurie a remporté huit titres de champion du monde des pilotes et six fois le championnat constructeurs.

Environ 780 collaborateurs travaillent au siège Red Bull de Milton Keynes pour concevoir et construire deux monoplaces, avec près de 1000 heures passées rien qu’au premier semestre 2025 en soufflerie. Cette saison, une F1 peut d’ailleurs peser 800 kilos, soit deux de plus qu’auparavant.

Ces données techniques font également partie de l’exposition pédagogique repensée pour 2025. Elle s’inscrit dans le Red Bull Media World du Musée des Transports, centré sur les technologies des médias et les applications captivantes autour de l’aventure, de l'action et du storytelling. Parmi les autres mondes immersifs proposés figurent Red Bull The Edge: Matterhorn VR, une ascension du Cervin en réalité virtuelle à couper le souffle, ainsi que «Stratos», dans laquelle le saut stratosphérique de Felix Baumgartner est reconstitué en expérience immersive.

Les limites du possible peuvent désormais aussi être testées dans l’expo World of Racing de l’univers Red Bull. Une excellente raison de retourner visiter le Musée des Transports de Lucerne. Avec plus d’un demi-million de visiteurs chaque année, il est l’un des musées les plus appréciés et les plus fréquentés de Suisse.

En tous les cas, moi, j’ai déjà hâte d’y retourner, et je me suis juré de piloter un peu plus audacieusement dans le simulateur Red Bull, car j’ai encore un compte à régler avec l’«Eau Rouge».

Réplique fidèle d’un stand F1 avec la RB18 pilotée par Max Verstappen et Checo Pérez. Photo: Red Bull Content Pool