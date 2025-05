Vue aérienne de Blatten (VS) après la catastrophe du 28 mai. Photo: keystone-sda.ch

Sandro Zulian

Mercredi après-midi, peu avant 15h30, le scénario du pire s’est produit. En quelques secondes, trois millions de mètres cubes de pierres, d’éboulis et de glace se sont détachés, grondant en direction du village valaisan de Blatten. Près de 90% des bâtiments ont été détruits par l'effondrement du glacier, a indiqué l’état-major régional. «Un mur brun-gris s’étend au milieu de la vallée, derrière lequel se dresse un rempart encore plus haut», décrivait Martin Meul, journaliste de Blick et témoin oculaire, pour illustrer ce spectacle impressionnant.

« Je suis convaincu que nous aurons beaucoup de soutien pour nous aider à relever Blatten. Après une longue nuit, le jour se lèvera à nouveau Matthias Bellwald, président de la commune de Blatten »

Peu après la catastrophe, mercredi soir, Matthias Bellwald, président de la commune de Blatten, a déclaré: «Nous ferons tout ce qui est humainement possible pour reconstruire le village et lui redonner un avenir.» Et d'ajouter: «Je suis convaincu que nous aurons beaucoup de soutien pour nous aider à relever Blatten. Après une longue nuit, le jour se lèvera à nouveau.» A quoi pourrait ressembler le nouveau Blatten? Un regard sur des catastrophes passées, ainsi que l’avis d’un géologue, apportent quelques éléments de réponse.

Pour comprendre l’ampleur de ce qui s’est passé, il faut comparer cet éboulement à d’autres événements similaires. Ce n’est certes pas la plus grande chute de pierres de l’histoire suisse, mais son ampleur est à peine croyable. Peut-on vraiment envisager d’évacuer une telle masse de roches avec des pelleteuses, des excavatrices et des camions?

Déplacer le village

«Probablement pas», répond Walter Wildi, professeur émérite de géologie à l’Université de Genève. Selon lui, il faudra reconstruire le village ailleurs. Il estime important que le «nouveau» Blatten ne soit plus implanté au fond de la vallée, mais plutôt sur un versant. «Mais où déplacer ces millions de mètres cubes? Le transport de ces matériaux est presque impossible», précise-t-il. Un chantier de déblaiement d’une telle envergure serait non seulement très compliqué, mais aussi extrêmement coûteux.

Le volume de matériaux qui s’est détaché de la montagne lors de l’éboulement du glacier dépasse les trois millions de mètres cubes. Cela dépasse la taille de la pyramide de Khéops à Gizeh, en Egypte, l’une des plus grandes constructions humaines. La pyramide fait environ 2,5 millions de mètres cubes et est composée de plus de deux millions de blocs de pierre. Sa construction aurait duré plus de 20 ans selon les estimations.

Le cône d’éboulis qui a enseveli Blatten est difficile à manipuler, explique Walter Wildi. «Ce sont des pierres de toutes tailles et formes, entrecoupées de matériaux fins comme du sable. Il y a aussi de la glace qui fond peu à peu. Tout cela forme un amas complètement chaotique, avec des trous un peu partout. C’est un terrain très instable.»

Enlever entièrement un tel cône de débris est une tâche herculéenne. Ce n’est pas impossible, mais cela reste très improbable, estime le géologue: «Avec le temps, le cône sera recouvert par la végétation et pourrait peut-être, à terme, devenir une belle région.»

Une catastrophe hors-norme, mais pas inédite

L’abandon du site est un scénario probable, comme le montrent des cas similaires en Suisse, y compris dans le Valais. «Le cône de déjection de Randa est toujours là aujourd'hui et il restera ainsi. Je pense qu’il en sera de même pour Blatten», explique Walter Wildi. En 1991, Randa (VS) a subi une série d’éboulements dont le plus important a déplacé plus de 30 millions de mètres cubes.

L’immense cône d’éboulis de la plus grande catastrophe naturelle suisse de 1806 est aujourd’hui devenu une attraction touristique. Le parc naturel et animalier de Goldau (SZ) est situé au cœur de cette zone d’éboulement. Au fil des décennies, le village a été reconstruit sur le cône de déjection. Mais pour Blatten, aujourd’hui, la situation est claire, conclut Walter Wildi: «Il est bien plus réaliste de déplacer le village que d’essayer d’évacuer un tel amas.»