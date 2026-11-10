A Bienne, un projet de centre islamique soulève des questions sur son financement. L’association porteuse du projet a notamment retiré de son site un objectif de dons de 10 millions de francs.

Le projet de mosquée à Bienne entretient le flou sur ses financements

Le projet de mosquée à Bienne entretient le flou sur ses financements

En bref Une association biennoise affichait un objectif de 10 millions de francs pour une mosquée. Après les questions de Blick, le chiffre a disparu de son site internet

Hamza Ben Messaoud préside l’association et siège au conseil de fondation de Wakef, qui a bénéficié de financements liés au Qatar et au Koweït.

Les financements étrangers destinés aux mosquées sont légaux en Suisse. Les associations ne sont pas tenues de révéler l’origine des dons

Lino Schaeren

Vendredi, à midi, rue de Madretsch, à Bienne (BE). Devant le numéro 64, des hommes se tiennent sur le trottoir, mangent, discutent et rient. L’affluence est telle que la prière du vendredi doit être célébrée à deux reprises, à 12h10 puis à 13h15.

Derrière la façade fraîchement repeinte se trouve l’une des plus anciennes mosquées de la région. Elle est désormais trop petite pour accueillir tous les fidèles. En mai 2025, la mosquée a organisé une séance d’information consacrée à un projet de nouveau centre islamique. Quelques mois plus tard, en novembre, une association dédiée à ce projet a été créée: la Communauté musulmane de Bienne.

Sur son site internet, la nouvelle association ne cachait pas ses intentions. «Nous fondons une mosquée», pouvait-on lire. Celle-ci devait rassembler la communauté musulmane de la région biennoise. Une barre de dons affichait un objectif de 10 millions de francs, alors que le montant récolté était encore de zéro. A côté, une promesse: «100% transparent – chaque franc compte».

Mais quelques jours après que Blick a soumis ses questions à l’association, le site internet a changé. L’objectif de 10 millions de francs et la barre de dons ont disparu. Le terme «mosquée» a lui aussi été remplacé. Il est désormais question d’un «centre culturel et de prière».

Des fonds étrangers ne sont pas exclus

Les 10 millions de francs constituaient un «montant purement illustratif», affirme le comité de l’association en réponse aux questions de Blick. Il ne s’agissait ni d’un budget ni d’un objectif de collecte. Le site internet était encore en cours de construction et les chiffres qui y figuraient ne correspondaient pas à la réalité. Le comité précise qu’aucune campagne de dons n’a encore été lancée. L’association accepte néanmoins les contributions destinées au projet directement sur son site, par Twint, carte bancaire, PayPal ou virement.

D’où viendra l’argent nécessaire à la construction du centre? L’association compte principalement sur ses propres fonds, indique-t-elle. Elle reste toutefois «ouverte à un soutien supplémentaire». Elle affirme ne pas avoir sollicité jusqu’ici de bailleurs de fonds étrangers, notamment au Qatar ou au Koweït. Elle n’exclut cependant pas cette possibilité. Les éventuelles contributions devront respecter le droit suisse et garantir l’indépendance de l’association, précise le comité. La question d’un éventuel financement en provenance du Qatar ou du Koweït n’est pas anodine.

Un président, deux fonctions

La mosquée située au 64, rue de Madretsch, appartient à la fondation Wakef. Celle-ci a pour but de construire, d’acquérir et de rénover des lieux de culte musulmans. Son siège se trouve à Prilly (VD), mais son adresse de contact est située dans le bâtiment de la mosquée biennoise. Sa boîte aux lettres est accrochée à côté de la porte d’entrée. La Communauté musulmane de Bienne est elle aussi enregistrée à cette adresse. L’association responsable de la mosquée en est par ailleurs membre.

Hamza Ben Messaoud préside la Communauté musulmane de Bienne. Depuis le début de l’année 2026, il siège également au conseil de fondation de Wakef, mais sans droit de signature. En réponse aux questions de Blick, il explique que la présidence de l’association est avant tout une fonction de coordination, qui devrait changer chaque année. Les deux organisations seraient indépendantes l’une de l’autre.

Selon Hamza Ben Messaoud, aucune discussion n’a jusqu’ici eu lieu avec Wakef au sujet du financement, de la planification ou de la propriété du futur centre. L’association se dit toutefois ouverte à une collaboration.

Achetée pour une fondation qui n’existait pas encore

L’histoire de Wakef commence avec la maison de la rue de Madretsch, à Bienne. En novembre 2008, la Ligue des musulmans de Suisse l’a achetée pour 600'000 francs, au nom d’une fondation qui n’existait pas encore. Wakef n’a en effet été créée qu’en mars 2009. La maison lui a ensuite été transférée en juillet de la même année. Le registre foncier ne mentionne aucune banque comme créancière hypothécaire. A sa création, la fondation disposait d’un capital de 50'000 francs.

Une lettre apporte un éclairage sur l’origine des fonds ayant permis à Wakef de voir le jour. Mohamed Karmous, fondateur de la Ligue des musulmans de Suisse et président de la fondation de 2012 à 2022, y remerciait une fondation qatarie proche de l’Etat. «Grâce à la générosité de l’Etat du Qatar, nous avons pu acheter la mosquée Salah-Eddine», écrivait-il. C’est ainsi que s’appelait alors la mosquée de Bienne.

Dans le même courrier, Mohamed Karmous sollicitait des fonds supplémentaires pour sa rénovation. La lettre a été rendue publique en 2019 dans le livre Qatar Papers. Mohamed Karmous a quitté définitivement la fondation Wakef à l’automne 2025. Deux mois plus tard, Hamza Ben Messaoud a été élu à sa place.

Le Koweït aussi dans le paysage

Le Koweït apparaît également parmi les sources de financement de Wakef. En 2022, la fondation mentionnait sur son propre site internet la fondation koweïtienne Awqaf comme bailleuse de fonds pour la mosquée du Locle (NE). Cette organisation est dirigée par le ministre koweïtien des Affaires religieuses. En 2023, l’ambassade du Koweït à Berne avait confirmé à Blick que des projets de Wakef étaient financés par des organisations koweïtiennes proches de l’Etat.

On ignore si le financement de la mosquée de Bienne était lui aussi concerné. Pour les travaux de rénovation dans la ville, Wakef avait ensuite lancé un appel aux dons, avec un objectif total de 500'000 francs. Interrogée sur l’origine et l’utilisation de ses fonds, la fondation n’a fourni aucune information. Son avocat renvoie à l’obligation de rendre des comptes auprès de l’Autorité fédérale de surveillance des fondations.

Un financement parfaitement légal

Les financements étrangers destinés aux mosquées en Suisse sont légaux. Wakef est certes soumise à la surveillance fédérale des fondations et, selon ses propres indications, ses comptes sont contrôlés par un organe de révision agréé. Elle n’est toutefois pas tenue de rendre publique l’origine de ses fonds. Quant aux associations comme la Communauté musulmane de Bienne, elles ne sont soumises à aucun contrôle étatique comparable.

En 2017 et 2018, plusieurs interventions parlementaires visant à interdire les financements étrangers destinés aux mosquées avaient échoué. Le Conseil fédéral et les associations musulmanes avaient alors mis en garde contre le risque de jeter un soupçon généralisé sur les musulmans.

La promesse faite à Saint-Gall

La question des financements étrangers a également suscité des réactions cette année à Saint-Gall. La communauté albano-islamique El-Hidaje y prévoit la construction d’une mosquée pour près de 15 millions de francs. Après un article de Blick sur le projet, l’UDC a exigé davantage de transparence sur son financement. La communauté s’est alors engagée par écrit à financer le projet «exclusivement par la communauté locale». Elle a également assuré qu’aucun argent ne proviendrait d’Etats islamiques ou d’autres organisations étrangères.

A Bienne, en revanche, le projet n’en est encore qu’à ses débuts. Aucun emplacement concret n’a été annoncé et aucune demande de permis de construire n’a été déposée. Sur son site internet remanié, l’association indique qu’elle étudie différents biens immobiliers, en «échange avec la ville et le quartier».

La Ville de Bienne affirme pour sa part n’avoir reçu aucune demande concernant un emplacement et ne pas être au courant d’une recherche de terrain. L’association assure au contraire être régulièrement en contact avec différents services municipaux. Selon elle, les discussions ne font que commencer. Une chose est sûre: les 10 millions de francs ont disparu du site internet. Et, contrairement à Saint-Gall, aucune promesse publique concernant l’origine des fonds n’a été formulée.