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Piste de l'accident privilégiée
Un homme de 23 ans décède après avoir chuté d'un balcon à Bienne

Une chute mortelle a eu lieu à Bienne. Un Suisse de 23 ans est décédé après être tombé d'un balcon. Les autorités cantonales privilégient la piste de l'accident.
Publié: il y a 19 minutes
La police cantonale bernoise privilégie la piste de l'accident après la chute mortelle d'un jeune homme à Bienne.
Photo: Kantonspolizei Bern
Léa Perrin - Journaliste Blick
Léa PerrinJournaliste Blick

Un Suisse de 23 ans est décédé mardi matin 6 octobre après avoir chuté d'un balcon d'immeuble à Bienne, selon les informations de la Police cantonale bernoise. La piste de l'accident est privilégiée.

L'homme aurait chuté des étages supérieurs d'un immeuble dans le quartier de Mâche à Bienne, affirment les autorités cantonales dans un communiqué. Malgré les premiers secours prodigués par des tiers présents sur place et l'intervention des secours, le jeune Suisse est décédé sur les lieux.

Plusieurs services de la Police cantonale bernoise, le Care Team du canton de Berne et l'Institut médico-légal de l'Université de Berne ont été mobilisés. Une enquête a été ouverte sous la direction du Ministère public régional du Jura bernois-Seeland.

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