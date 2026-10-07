Léa PerrinJournaliste Blick
Un Suisse de 23 ans est décédé mardi matin 6 octobre après avoir chuté d'un balcon d'immeuble à Bienne, selon les informations de la Police cantonale bernoise. La piste de l'accident est privilégiée.
L'homme aurait chuté des étages supérieurs d'un immeuble dans le quartier de Mâche à Bienne, affirment les autorités cantonales dans un communiqué. Malgré les premiers secours prodigués par des tiers présents sur place et l'intervention des secours, le jeune Suisse est décédé sur les lieux.
Plusieurs services de la Police cantonale bernoise, le Care Team du canton de Berne et l'Institut médico-légal de l'Université de Berne ont été mobilisés. Une enquête a été ouverte sous la direction du Ministère public régional du Jura bernois-Seeland.
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