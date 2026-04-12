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Des centaines de personnes
Une manifestation nocturne cause des dégâts importants à Berne

Une manifestation non autorisée à Berne samedi soir a causé des dégâts estimés à plusieurs dizaines de milliers de francs. Des centaines de personnes ont défilé avant de se disperser vers 2h du matin.
Publié: 12:17 heures
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Dernière mise à jour: 12:25 heures
Des centaines de personnes ont défilé dans les rues de Berne samedi soir. (Image symbolique)
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Une manifestation nocturne à Berne a engendré des dégâts estimés à plusieurs dizaines de milliers de francs. Selon la police cantonale, plusieurs centaines de personnes ont participé à cette manifestation non autorisée reliant l'espace socioculturel Anstadt à la Reitschule.

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Les participants se sont rassemblés samedi peu avant 23h20 sur le site de la Gaswerkareal, indique la police cantonale bernoise. Ils se sont ensuite rendus des bords de l'Aar jusqu'à la Schützenmatte, non loin de la gare. Le cortège s'est dispersé vers 2h.

A l'heure actuelle, on ne sait pas qui est à l'origine de l'appel à manifester. Une enquête a été ouverte. Des photos de la foule publiées par les médias bernois de Tamedia montrent des personnes masquées, des fumigènes et un engin artisanal représentant un canon à eau, sans doute une pique à la police. Les participants ont également brandi une banderole sur laquelle on pouvait lire les paroles d'un groupe funk italien antifasciste.

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