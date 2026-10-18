Des échauffourées ont éclaté à Berne lors d'une manifestation non autorisée dans la nuit du 17 au 18 octobre. Des projectiles et engins pyrotechniques ont visé la police, qui a répliqué ave des balles en caoutchouc. Aucun blessé n'est à déplorer.

Une manif de nuit non-autorisée dégénère à Berne

Une manif de nuit non-autorisée dégénère à Berne

AFP Agence France-Presse

Dans la nuit de samedi à dimanche, une manifestation non autorisée en ville de Berne a dégénéré. Les forces d'intervention ont été attaquées avec des engins pyrotechniques. La police a tiré des balles en caoutchouc. Aucun blessé n'est à déplorer.

Peu après 23h, de nombreuses personnes se sont rassemblées sur la place de la Schützenmatte, près de la gare de Berne, pour une manifestation spontanée et non autorisée. Un cortège s'est ensuite formé et dirigé vers le quartier de la Lorraine, écrit dimanche la police cantonale bernoise.

Ayant traversé le pont de la Lorraine, la police a demandé aux manifestants de faire demi-tour. Sans obtempérer, les manifestants ont alors tiré des engins pyrotechniques en direction des forces de l'ordre, qui ont répliqué avec des projectiles en caoutchouc.

Plusieurs enquêtes ouvertes

Le cortège s'en est ensuite retourné sur la Schützenmatte, se tenant devant le centre alternatif de la Reitschule. Plus tard dans la nuit, un groupe a attaqué les forces de police présentes sur place en lui lançant des objets, ce qui a provoqué une nouvelle réplique policière. La manifestation s'est finalement dissipée vers 3h40.

En l'état actuel des connaissances, personne n'a été blessé, indique la police bernoise. Des enquêtes ont été ouvertes.