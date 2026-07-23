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80 millions d'animaux d'élevage
Une initiative veut garantir l'accès à l'extérieur aux animaux

Le comité de l'initiative «pour l'accès à l'extérieur» a déposé son texte à la Chancellerie fédérale. L'objectif: garantir un accès régulier à l'extérieur pour les 80 millions d'animaux d'élevage suisses.
Publié: 10:07 heures
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Dernière mise à jour: 10:09 heures
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Le comité de l'initiative «pour l'accès à l'extérieur» a déposé jeudi son dossier auprès de la Chancellerie fédérale.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Le comité de l'initiative «pour l'accès à l'extérieur» a déposé jeudi son dossier auprès de la Chancellerie fédérale pour un examen préliminaire. Le texte vise à garantir un accès régulier à l'extérieur pour les animaux d'élevage, a indiqué le comité. Le dépôt du texte pour examen préliminaire fait suite à l'échec de discussions avec l'Union suisse des paysans (USP). Les initiants souhaitent des normes légales contraignantes, tandis que l'USP privilégie des solutions volontaires basées sur des incitations du marché.

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«Aujourd'hui, la très grande majorité des animaux élevés à des fins agricoles en Suisse n'ont pas accès à l'extérieur. Avec l'Initiative pour l'accès à l'extérieur, nous voulons changer cela et améliorer la vie de millions d'animaux», a déclaré Naomi Rey, responsable de campagne, citée dans le communiqué.

Le projet entend concerner les plus de 80 millions d'animaux élevés chaque année en Suisse. Avant même le début de la récolte de signatures, plus de 7500 personnes se sont déclarées prêtes à participer, avec un objectif de plus de 300'000 signatures, selon les initiants. La Chancellerie fédérale doit maintenant examiner la conformité du texte. La récolte de signatures pourra débuter dans quelques semaines. L'initiative est portée par les organisations KAGfreiland, Sentience, la Fondation Tier im Recht (TIR) et QUATRE PATTES.

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