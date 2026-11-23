ATS Agence télégraphique suisse
Une femme a été sortie inerte des eaux de l'Aar dimanche matin à Berne avant de décéder à l'hôpital. Malgré des mesures de réanimation et un transfert rapide par les secours, la victime a succombé peu après son admission.
Une tierce personne a aperçu une femme inanimée dans l'eau peu après 09h00, a indiqué lundi la police cantonale bernoise. Ce témoin a sorti la victime de l'Aar avec l'aide des forces d'intervention. Prise en charge par des ambulanciers après de premières réanimations, elle est décédée à l'hôpital.
Son identification formelle n'a pas encore eu lieu. Une enquête est en cours.
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