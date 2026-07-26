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Photo: Pius Koller

Violente altercation
Un différend dans un train vers Berthoud vire au coup de feu

Un homme a tiré un coup de feu au sol après une altercation avec un adolescent armé d’un couteau, samedi soir dans un train près de Berthoud (BE). Les deux ont été interpellés, aucune autre personne n’a été blessée.
Publié: 17:35 heures
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ATS Agence télégraphique suisse

Un coup de feu a été tiré dans le cadre d'une altercation entre un homme et un adolescent samedi soir dans un train près de Berthoud (BE). L'homme a tiré en direction du sol, alors que l'adolescent s'est blessé lui-même légèrement avec un couteau au moyen duquel il menaçait l'adulte.

Tout a commencé par une dispute verbale, peu après 20h00. L'homme a alors utilisé du spray au poivre contre l'adolescent qui l'aurait menacé avec un couteau, a indiqué la police cantonale. L’homme a ensuite sorti une arme de poing et a tiré un coup de feu en direction du sol. Les deux protagonistes ont alors quitté le train.

Les deux hommes interpellés

Les forces de l'ordre ont interpellé l’homme à la gare de Berthoud et lui ont saisi l'arme. L’adolescent a quant à lui été interpellé peu après aux abords de la gare.

La police cantonale de Berne a ouvert une enquête sous la direction du parquet régional et recherche des témoins. Aucun autre passager n’a été blessé, a précisé la police.

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