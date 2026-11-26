Un loup détenu par des particuliers a été saisi dans le canton de Berne. Introduit illégalement en Suisse alors qu’il était encore un louveteau, il aurait voyagé avec un passeport européen pour chiens.

Il a fait passer le prédateur pour un chien

En bref A Berne, les autorités ont saisi un loup qui avait été introduit illégalement alors qu'il était encore un louveteau

Le prédateur aurait voyagé avec un passeport européen pour chiens

Les autorités n'ont pas précisé dans quelle commune les faits se sont déroulés

Pauline Bouillon

Un loup transformé en animal de compagnie et gardé dans un jardin privé: la scène a de quoi surprendre. C’est pourtant bien ce qui s’est produit dans le canton de Berne. Selon un communiqué de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), des particuliers détenaient le prédateur sur leur terrain.

Il ne s’agissait ni d’un parc animalier, ni d’un enclos autorisé: le loup vivait comme un simple chien de compagnie. L’OFDF n’a toutefois pas précisé dans quelle commune les faits se sont déroulés.

Le loup a été introduit illégalement en Suisse alors qu’il n’était encore qu’un louveteau. Pour franchir la frontière, il aurait même été muni d’un passeport européen pour animaux de compagnie destiné aux chiens. Une enquête doit désormais établir comment ce prédateur sauvage a pu arriver sur le territoire suisse.

Et cette affaire bernoise est loin d’être un cas unique. Les archives de Blick révèlent cinq autres interventions pour le moins insolites impliquant des animaux.

Un petit kangourou porté disparu en Argovie

Un habitant d’Ueken en Argovie possédait deux wallabies, une petite espèce de kangourou. Mais l’un d’eux, prénommé Caleb, a faussé compagnie à son propriétaire en s’échappant de son étable. Pendant trois jours, l’homme a tout tenté pour retrouver son animal. C’est finalement un agriculteur du village voisin d’Oberfrick qui a repéré le fugitif dans un champ. Avec l’aide d’un spécialiste, il est parvenu à capturer Caleb et à le ramener sain et sauf chez son propriétaire.

Des chiens de prairie détenus illégalement

A Bienne, une femme a hébergé pendant cinq ans deux chiens de prairie, prénommés Johnny et Mary, dans son appartement. Mais elle ne disposait pas de l’autorisation requise pour détenir ces animaux sauvages. En 2021, une vétérinaire cantonale et des policiers sont donc intervenus pour les saisir. La suite a été tragique: Johnny et Mary sont morts dix jours seulement après leur prise en charge par les autorités.

Une chienne avait 44% d'ADN de loup

En 2025, les autorités ont retiré Aska à son propriétaire avant de la placer au parc de sauvetage animalier Sikypark. Un test ADN a révélé que la chienne était composée à 44% de loup gris. La détention de tels hybrides est soumise à des exigences particulières et considérée comme particulièrement délicate. Le biologiste de la faune Marc Zihlmann met en garde contre ces croisements: «Il est plus dangereux que le loup.» En Suisse, leur détention est soumise à des règles strictes.

Une histoire de pogona qui se termine bien

En juillet 2024, un passant a fait une drôle de rencontre sur une piste cyclable de Rheinfelden en Argovie: un pogona d’une quarantaine de centimètres se promenait en liberté. La police a rapidement mis le reptile en sécurité et tenté de retrouver son propriétaire. C’est finalement une journaliste qui a résolu l’énigme en repérant une affiche sur laquelle la détentrice signalait la disparition de son dragon barbu. Le fugitif a ainsi pu retrouver son foyer.

Un python de trois mètres se balade en forêt

En août 2026, des promeneurs ont découvert un python tapis d’environ trois mètres de long dans une forêt près de Winterthour. Un spécialiste des reptiles de la police cantonale est intervenu pour capturer ce serpent non venimeux. Les autorités ont ensuite tenté de retrouver son propriétaire, dont l’identité restait inconnue.