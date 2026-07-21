Un jeune Polonais de 19 ans a été retrouvé mort dimanche dans l'Aar à Interlaken. Porté disparu depuis près d'une semaine, il avait plongé d'un pont. Une enquête est en cours pour éclaircir les circonstances du drame.

Un jeune homme porté disparu retrouvé mort dans l'Aar

Un jeune homme porté disparu retrouvé mort dans l'Aar

ATS Agence télégraphique suisse

Un ressortissant polonais âgé de 19 ans a été retrouvé sans vie dimanche dans l'Aar à Interlaken (BE). Il était porté disparu depuis près d'une semaine après avoir plongé dans la rivière depuis un pont.

Le nageur a été retrouvé sans vie après des opérations de recherche de plusieurs jours, avec notamment un hélicoptère de la Rega, ont indiqué mardi la police cantonale bernoise et le Ministère public régional. Une enquête pour déterminer les circonstances du drame est en cours, mais selon les éléments actuels, la piste de l’accident est privilégiée.