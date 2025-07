1/5 Berne veut que ses employés adoptent une posture plus droite au travail. Photo: Shutterstock

Céline Zahno

En plus de leur éthique au travail, Berne attend des fonctionnaires fédéraux de la droiture jusque dans leur posture. Avec l'opération «Nouvelle table», le gouvernement investit massivement dans des bureaux réglables en hauteur, appelés bureaux assis-debout. Ce mobilier devenu la norme dans de nombreuses entreprises fait à présent son entrée dans l'administration fédérale.

Ces bureaux peuvent être remontés ou abaissés par une simple pression sur un bouton, permettant aux utilisateurs d'alterner entre la position assise et debout. L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), responsable de cet achat, investis jusqu'à 39 millions de francs dans les neuf prochaines années. Le contrat a été attribué à SITAG par Nowy Styl AG, basée à Sennwald, dans le canton de Saint-Gall.

Une véritable opération

L'administration fédérale utilise des tables hautes dans de nombreux services depuis plusieurs années, nous répond l'OFCL. Ce nouvel achat doit remplacer des tables obsolètes et combler d'éventuelles lacunes.

C'est un vrai chamboulement pour l'administration fédérale. Les anciens bureaux seront bricolés pour éviter de les jeter: ils seront soit réparés et réutilisés, soit transformés en nouvelles tables. Le fournisseur s'engage à reprendre les meubles défectueux et à réutiliser les pièces recyclables. En effet, dans son appel d'offres, Berne a exigé «un recyclage maximal des matériaux».

Rester assis est mauvais pour la santé

Ce type de bureaux est de plus en plus à la mode et ce n'est pas un hasard. Certains médecins et spécialistes du sport considèrent que la position assise serait aussi nocive que le tabagisme. En effet, de nombreuses études montrent que rester assis trop longtemps affaiblit considérablement notre santé. Les bureaux assis-debout sont donc conçus pour apporter du mouvement au quotidien au bureau, et améliorer la santé des collaborateurs.

Même le Secrétariat d'Etat à l'économie recommande les tables assis-debout pour «un aménagement optimal du poste de travail». Selon le droit du travail, les employeurs sont tenus d'aménager leurs postes avec ergonomie en s'adaptant aux dernières technologies. Cependant, de nombreuses entreprises exigent encore un certificat médical pour adapter les postes de travail, car dans ce cas, c'est la compagnie d’assurance qui prend en charge les frais.

Ce n'est pas la première fois que l'administration fédérale fait la Une des journaux avec ses bureaux. Récemment, ses conditions de travail ont été au centre de l'attention, par exemple avec le vendredi considéré comme un jour idéal pour le télétravail et le travail à temps partiel – au point de fermer certaines cafétérias ce jour-là. La flexibilité du travail dans l'administration est de plus en plus scrutée par les responsables politiques.